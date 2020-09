Power Book II Saison 1 Episode 4 : Le Prince

En adoptant la forme d’une suite directe à Power, Power Book II: Ghost a l’avantage de ne pas avoir à gérer une grande partie des problèmes que l’on trouve habituellement au début d’une série. Cet épisode 4 montre cependant que jongler entre les évènements passés et ce qui est mis en place pour le futur demande par moment de faire un peu trop de gymnastique.

En quelque sorte, le procès de Tasha est la motivation première de Tariq. C’est utilisé pour justifier ses agissements, même si l’on sait qu’il n’avait pas besoin de cela pour lancer son réseau de distribution de drogues. C’est ce qu’il cherche à faire depuis qu’il s’est associé à Kanan. Comme il le rappelle, tous ceux qui auraient pu lui fournir de la marchandise sont morts. C’est là que la famille de Monet s’ajoute au mélange et se retrouve à devoir jongler avec des inconnues qui n’en sont pas vraiment.

C’est la même chose quand Davis McClean essaie de prouver que Saxe doit se voir retirer l’affaire de Tasha. Il interroge Tate et Blanca Rodriguez, ce qui le mène à exposer ce que l’on sait déjà, mais il court pour tenter de rattraper le train en marche.

Power Book II va devoir rapidement dépasser cette exploration du passé pour que l’on puisse aller de l’avant. Les nouveaux personnages doivent bien évidemment en découvrir plus, mais cet épisode 4 nous les montre alors qu’ils se heurtent à des murs qui freinent la progression de l’histoire, l’ancrant toujours plus dans le passé.

Les choses deviennent plus intéressantes quand Tariq met en place son système de distribution. Il a beaucoup appris de son père, Tommy et Kanan, ce qui justifie sa facilité à passer à l’action. Il est le fils de Ghost après tout. Son stratagème pour se débarrasser de son concurrent l’illustre parfaitement. Il manipule la situation pour que ce soit les autres qui se salissent les mains et protège ainsi sa position. Ce qui est dommage, c’est que les scénaristes continuent de nous livrer systématiquement un parallèle littéraire par épisode. Dans le cas présent, il est question d’expliquer les actions de Tariq à l’aide du livre « Le Prince » de Machiavel, ce qui tend à diminuer l’importance de son parcours. L’approche est contre-intuitive quand l’on consacre autant de temps à remuer le passé avec Saxe et McClean.

Tout ne tourne pas autour de Tariq. Nous poursuivons notre exploration de la dynamique que Monet a développée avec ses enfants, Dru nous en dévoilant par ailleurs un peu plus sur lui-même — et ce n’est pas forcément original. La nécessité de créer de la tension dans la famille est évidente et logique. C’est un bon moyen de générer un peu de suspense, mais cela devient étrangement redondant après seulement 4 épisodes.

Le cinquième arrive rapidement et la série va entrer en pause, le tournage ayant été interrompu (comme tous les autres). La suite ne devrait pas trop se faire attendre cependant. Quoi qu’il en soit, Power Book II se dirige vers sa mi-saison avec beaucoup de convictions. Néanmoins, il apparait de plus en plus que cette première saison s’apparente avant toute chose à une transition du monde de Ghost à celui de son fils. Puisque la série a déjà été renouvelée pour une saison 2, on pourra voir comment cela va tourner. En attendant, le passé a été un frein dans cet épisode 4 et l’on peut espérer que cela ne deviendra pas la norme.

