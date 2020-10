Power Book II Saison 1 Episode 5 : Le cadeau des Rois mages

Nous arrivons à la fin de la première moitié de cette première saison de Power Book II: Ghost et, pour marquer cela, nous célébrons les 18 ans de Tariq. Le temps passe et c’est le moment opportun pour ramener Raina sur les devants. Après tout, elle aussi aurait dû fêter ses 18 ans.

Sa mort a été un élément majeur dans l’évolution de Power, mais elle a souvent été oubliée malgré cela, en grande partie parce que son père l’utilisait comme étant un moyen de justifier ses décisions. Raina était devenue un ressort scénaristique, tandis que Tariq a pris les devants au point d’avoir son propre show. Désormais, c’est donc à lui de nous rappeler la tragédie que fut le meurtre de sa sœur jumelle et cet épisode fait un travail convenable dans ce registre.

Cependant, l’histoire tourne principalement ici autour de la même idée que le précédent. Monet cherche à évaluer Tariq et elle envoie ses enfants pour faire en découvrir plus. Lui, il vaque à ses occupations, tentant de régler les problèmes de sa mère tout en évitant de dévoiler toutes ses cartes à Monet. Son anniversaire permet d’ajouter un ressort émotionnel.

En dépit de cela, l’ensemble tend à sérieusement se disperser. Continuer à mettre Jabari et Carrie, les deux professeurs, sur les devants est une distraction inutile qui alourdit un épisode qui n’en avait pas besoin. Pire, Zeke se retrouve pris dans cette dynamique. Le basketteur n’était vraiment qu’une excuse au point de départ pour connecter Tariq à Monet. Maintenant, il faut lui trouver une nouvelle place dans l’histoire. Celle qui a été choisie n’est pas la plus intéressante qui soit et ne risque pas de rendre Carrie plus pertinente.

On ne peut néanmoins pas renier que les professeurs aident à séparer Power Book II: Ghost de son ainée. Idem pour Lauren et Diana qui se retrouvent dans un triangle amoureux avec Tariq qui n’a certainement pas beaucoup à voir avec le type de relations que son père entretenait. Tout comme Brayden qui est en quelque sorte le nouveau « Tommy », même s’il n’a vraiment rien de commun avec ce dernier. Il est pour le moment difficile de savoir si ce genre de distinctions est une bonne ou une mauvaise chose pour le futur. En cinq épisodes, l’univers du show s’est rapidement étoffé, mais ce qui reste le cœur du récit est la relation entre Tasha et son fils ou, pour être plus précis, ce qu’ils sont prêts à faire pour s’aider.

Leurs actions finissent en général par se retourner contre eux. C’est attendu, car les scénaristes de Power aiment ce type de rebondissements. Tasha va prendre des décisions radicales pour protéger Tariq pendant que celui-ci fait de même pour la sauver. Là où cela devint plus intéressant, c’est quand Davis et Saxe se retrouvent au milieu à négocier la situation à leur avantage.

C’est à ce niveau que Power Book II trouve son élan pour la suite, car les enjeux ne font que monter pour Tasha et son fils alors que nous nous apprêtons à nous lancer dans la seconde moitié de la saison.

La série entre d’ailleurs en pause, le tournage ayant été stoppé à mi-parcours cet été. Il a repris depuis et il faut patienter jusqu’au mois de décembre pour retrouver la seconde partie de cette saison 1 sur StarzPlay.

