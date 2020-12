Power Book II Saison 1 Episode 6 : Le Bien contre le Mal

Avec le tournage perturbé par la pandémie, la saison 1 de Power Book II: Ghost a pris deux mois de pause, mais elle est de retour avec ses cinq derniers épisodes. Nous entamons ainsi la seconde moitié de la saison.

L’histoire reprend là où elle s’était arrêtée. Davis Maclean et Cooper Saxe ont décidé de collaborer pour faire plonger Tariq à la place de Tasha. Le fait qu’ils aient appris la vérité sur le meurtre de Ghost était le rebondissement-choc sur lequel nous étions restés et cela se présentait comme étant ce qui allait changer la donne pour la suite.

Pourtant, peu de choses évoluent. Maclean a tout de même des plans un peu plus compliqués que Saxe ne le soupçonne et toute cette partie de l’intrigue ne se résoudra de toute façon pas avant le season finale au minimum. Cela ne l’empêche pas de rester majeure, notamment parce qu’elle permet dans cet épisode 6 de reconnecter avec 2-bit, l’un des derniers survivants de l’organisation de Tommy. Une fois de plus, les scénaristes de Power Book II s’appuient sur un lien important avec l’originale Power pour faire monter les enjeux. Une stratégie qui est payante, mais qui démontre de nouveau que ce qui est spécifique à ce spin-off a sérieusement besoin de gagner en substance.

Dans ce registre, la famille de Monet est en crise. Rien de bien nouveau néanmoins, puisque l’on continue sur la même lancée. Dru a des problèmes relationnels qui viennent empiéter sur le terrain familial ; Diana est prise entre son rôle de bonne fille et ses sentiments conflictuels pour Tariq ; Cane veut montrer qu’il est le patron. Tout ceci n’est pas aussi intéressant que cela pourrait l’être si les personnages paraissaient totalement à leur place. Ce n’est pas réellement le cas de Dru et Diana qui ne semblent pas être faits pour ce monde. Ironiquement, on ne peut pas en dire autant du riche Brayden qui continue sa transformation pour assumer auprès de Tariq le rôle que Tommy occupait aux côtés de Ghost.

Il a cette opportunité parce que Cane passe dans le coin et le kidnappe avec son frère avant de les mettre dans une position dangereuse de laquelle Brayden s’en sort bien mieux que son ainé. Toute la situation est forcée et presque illogique, mais le colocataire de Tariq en ressort grandi, ayant montré qu’il n’est vraiment pas qu’un riche idiot comme on pouvait le percevoir quand on l’a rencontré la première fois.

À l’opposé, Cane qui maitrisait le business et imposait son autorité apparait maintenant fragile et indiscipliné. On peut espérer que l’idée est qu’il sorte grandi de cette dérive en tant que personnage, que le but soit de justifier sa place dans le monde de Power.

Au milieu de tout cela, Tariq est assez passif, ce qui n’était pas nécessairement ce que l’on attendait de lui dans cette reprise. Il patiente à l’université que Brayden refasse surface et il a le droit à quelques échanges avec les femmes qui occupent sa vie — et elles sont de plus en plus nombreuses, une évolution entre ce Book II et la série originale.

Cet épisode 6 n’a pas été pensé pour nous replonger dans le show après une pause de deux mois. Par conséquent, il lui manque le type d’étincelles que l’on attend d’une reprise, mais la pause n’était pas assez longue pour que cela soit réellement dommageable. Il est plus regrettable que l’on plonge dans la seconde moitié de cette saison 1 de Power Book II en constatant que Monet et sa famille ont toujours besoin de légitimer leur place. Les enjeux de leur côté ne sont pas assez tangibles pour que cela change, en particulier face à ce qu’il se passe au tribunal. Il y a tout de même encore le temps pour que cela évolue. De plus, rappelons que la série a déjà été renouvelée pour une saison 2.

