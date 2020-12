Power Book II Saison 1 Episode 7 : Une semaine compliquée

Cette semaine, l’épisode de Power Book II a un titre aguicheur, “La semaine du sexe“, mais cela ne veut pas dire que son contenu est plus sexy qu’à l’accoutumée. D’ailleurs, Tariq a beau être pris dans un traditionnel triangle amoureux avec Diana et Lauren, il n’a pas le temps pour se laisser distraire par cela.

Il n’est pas le seul qui a un programme chargé. Monet parait être constamment débordée, en grande partie parce que les scénaristes ne veulent pas qu’elle ait un épisode dans lequel elle n’aurait pas à gérer ses enfants. Après les évènements du précédent épisode, Cane est de plus en plus hors de contrôle et cela lui complique la vie. Pire, l’idée semble être que Tariq soit désigné comme étant le responsable de tous les problèmes de Cane, ce qui pose le décor pour une future confrontation.

Le souci pour Tariq est qu’il est impliqué contre sa volonté dans des histoires qui ne le concernent pas. Quand cela vient de Diana, ce n’est pas inintéressant. Quand cela vient de ses professeurs, on ne peut pas en dire autant. Le voilà donc aspiré dans le mélodrame qu’est la vie de Carrie Milgram dont l’ex, le clairement instable Jabari, croit qu’elle a une liaison avec lui — il ignore que Zeke est le mystérieux amant, un secret qui finira surement par être exposé au pire des moments pour Tariq.

Quoi qu’il en soit, Power Book II embrasse la partie étudiante de son histoire avec des affaires de cœur compliquées, mais c’est celle entre Brayden et Riley qui est la plus importante, car elle est connectée à Saxe. C’est probablement pour cela qu’elle est mieux gérée que les autres. Néanmoins, tout ceci n’est qu’une distraction pour l’instant. Une fois de plus, les scènes de tribunal sont parmi les plus intéressantes de l’épisode.

Le retour de la semaine est celui de Paz. On peut ainsi faire le point avec elle et voir comment Saxe utilise ce qu’elle ignore pour tenter de la retourner contre Tasha. Pour une fois, l’avocat apparait être à moitié compétent, mais il a fallu que Seven Ott, le représentant du parti démocrate, soit sur son dos pour qu’il y arrive. Les enjeux continuent donc de bien grimper de ce côté de la série.

Dans l’ensemble, c’est ce que cet épisode cherche à faire sur tous les fronts. Du côté de Monet, les problèmes familiaux font monter la pression sur tout le monde. Du côté de l’université, les querelles entre professeurs créent un climat tendu pour Tariq. Du côté du procès, Tasha encaisse un mauvais coup.

Il est difficile de déterminer où cette première saison de Power Book II doit nous entrainer, mais il est évident que l’équipe scénaristique compte nous offrir quelques explosions avant la conclusion. Cela serait plus efficace si toutes les intrigues étaient du même niveau, mais l’idée étant clairement de pousser Tariq et Tasha à bout pour voir comment ils s’en sortent, on peut au moins s’attendre à ce que les storylines les plus faibles parviennent à se terminer solidement. On peut également espérer une apparition de Tommy, car à force de parler de lui, son absence se fait vraiment sentir.

Tags : Power moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.