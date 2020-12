Power Book II Saison 1 Episode 8 : La famille avant tout

Il ne reste plus que deux épisodes après celui-ci et cette première saison de Power Book II ne nous a toujours pas explicités pourquoi elle est sous-titrée « Ghost ». Par contre, on comprend enfin où les scénaristes veulent en venir avec Jabari.

Cet épisode 8 ne met pas le professeur sur les devants, mais on montre clairement ce qu’il fait avec Tariq et cela le mène à découvrir des choses qui pourraient être dangereuses pour beaucoup de monde. Il n’est pas le seul à créer du danger. D’ailleurs, la tension monte de tous les côtés pour Tariq. Il a besoin d’argent rapidement, le fournisseur ne délivre pas de produit, on veut le tuer et Effie fait son retour.

Le cœur de l’épisode est une fois de plus Cane et sa jalousie, et cela va plus loin qu’un kidnapping. Cette fois, il ordonne l’assassinat de Tariq, car il voit en lui la raison de tous ses problèmes. L’évolution de Cane apparaissait légèrement forcée au départ, mais elle ouvre à présent de nouvelles portes qui pourraient mener à quelques surprises par la suite. Pour le moment, cela nous conduit à une autre répétition, puisque Monet doit une fois de plus gérer la crise et elle ne parait pas motivée par la possibilité de suite une voie inédite.

Ce qu’il en ressort surtout est que Dru a l’opportunité de prouver sa valeur. Au premier abord, il était uniquement défini comme étant le gay de la famille et les scénaristes ont avant tout exploré cette partie de sa vie. Un angle qui n’est pas inintéressant dans la conjoncture criminelle. Néanmoins, Dru pouvait être plus que cela. Après tout, il est compétent à sa manière et le démontre ici en gérant des problèmes sans hésitation, et l’on peut espérer le voir poursuivre son évolution dans l’entreprise familiale.

Power Book II suit le modèle de sa grande sœur et mélange ainsi famille et business. C’est d’ailleurs la thématique de cet épisode, une bonne occasion d’affirmer les différences qui caractérisent ce spin-off. Tariq n’est pas Ghost et Monet n’est pas Tasha, tout comme Brayden n’est pas pour Tariq le frère qu’était Tommy pour Jaime — même si cela pourrait encore changer. La série construit ses dynamiques familiales et il apparait clairement que Tariq est pris au milieu, cherchant à créer son propre clan. C’est là que le retour (presque) surprise d’Effie trouve son sens. Elle a peut-être trahi Tariq par le passé, mais il n’a pas besoin de lui mentir sur qui il est et leur relation est dès lors plus solide que celles qu’il a développées avec Lauren et Diana.

Quoi qu’il en soit, les connexions avec le passé continuent ainsi de se multiplier. 2- Bit refait d’ailleurs déjà surface. Puisqu’il était de l’équipe de Tommy, il n’était pas certain qu’il trainerait dans le coin, mais il a lui aussi des affaires à régler.

Business, famille, vengeance, dettes, trahisons, mensonges, ambitions… En moins d’une saison, Power Book II a montré que l’on pouvait reprendre les mêmes ingrédients et donner le jour à une série à la fois similaire et pourtant bien différente. Cet épisode 8 affirme cela plus que jamais et l’on peut espérer que, d’ici la conclusion de cette première saison, le sin-off aura su imposer sa réelle pertinence et prouver qu’il est plus qu’un long épilogue servant à satisfaire les fans.

Tags : Power moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.