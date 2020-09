Une saison 2 pour Raised By Wolves, HBO renouvelle son ambitieuse série de science-fiction

Raised By Wolves est devenue la série la plus suivie de la récente plateforme de streaming HBO Max, et il est donc naturel qu’elle obtienne une saison 2 qui vient d’être officialisée.

Pour ne rien gâcher au succès de Raised By Wolves, la compagnie se trouvant derrière, WarnerMedia, a par ailleurs indiqué que l’audience avait doublé de presque 50% entre le lancement (avec trois épisodes) et la seconde semaine.

Raised By Wolves, qui sera diffusée en France sur Warner TV, se centre sur e deux androïdes chargés d’élever des enfants sur une mystérieuse planète vierge et d’y construire une colonie. En plein essor, la communauté se retrouve soudainement au centre de conflits religieux et risque d’être anéantie. Alors que les êtres humains se déchirent, les androïdes découvrent qu’il est difficile et dangereux de vouloir contrôler les croyances des mortels.

La série est une création d’Aaron Guzikowski produite par Scott Free Productions, avec Ridley Scott (Alien, Gladiator, Seul sur Mars) qui a réalisé les deux premiers épisodes, marquant ainsi ses débuts de réalisateur pour une série.

Le casting de Raised By Wolves réunit Amanda Collin, Travis Fimmel, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah et Ivy Wong.

