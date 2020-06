Que vaut Snowpiercer et son voyage en train vers la fin du monde ?

En développement pendant trois ans, repoussée à plusieurs reprises et baladée entre plusieurs diffuseurs, la série Snowpiercer a eu un parcours chaotique, mais pas plus que celui de ses personnages coincés dans un train en pleine ère glaciaire.

Quand on examine trop longtemps le concept de Snowpiercer, une série basée sur la bande dessinée de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette et son adaptation cinématographique, il est difficile de ne pas remettre en question sa viabilité sur le long terme — la série a par ailleurs déjà été renouvelée pour une saison 2.

L’histoire prend place dans un futur nous entrainant 7 ans après que la terre est entrée dans une nouvelle ère glaciaire. À présent, les ultimes survivants de l’humanité vivent dans un train en perpétuel mouvement. Les occupants de celui-ci sont séparés en classes et, alors que ceux qui sont enfermés dans les derniers wagons ont tout juste de quoi rester en vie, ceux qui sont à l’avant ne manquent de rien.

Comme l’explicite un personnage dans le troisième épisode, le monde est désormais confiné à ce gratte-ciel horizontal. Le véritable pouvoir est de pouvoir naviguer librement d’un bout à l’autre.

Pour nous aider à comprendre les tenants et aboutissants de ce qui n’est réellement qu’une métaphore dénuée de toute subtilité sur la lutte des classes, Snowpiercer commence avec une affaire de meurtre. Le procédé narratif peut paraitre paresseux dans un premier temps, parce qu’il l’est. Cela dit, l’idée que notre héros, Layton (Daveed Diggs), soit l’unique ancien détective avec de l’expérience dans les enquêtes de ce genre à bord du train, ce qui fait de lui l’homme de la situation, permet de justifier qu’un voyageur tout en bas de l’échelle puisse soudainement explorer les hautes sphères.

Layton est sorti de son trou par Melanie Cavill (Jennifer Connelly) — représentante en chef de Mr. Wilford, celui qui est à la tête du train — pour chasser un tueur. Plus que ça, il est là pour stopper une révolution. Le Snowpiercer est un microcosme à l’équilibre socio-économique fragile. Ironiquement, Layton accepte le travail pour pouvoir préparer sa propre révolution. Celle-ci est inévitable. On sait qu’elle va arriver. On ignore simplement quand et comment.

Ainsi, Snowpiercer n’est pas une série policière post-apocalyptique. D’ailleurs, l’investigation est plus ou moins bouclée en 4 épisodes. Une bonne surprise, car les scénaristes paraissaient partis pour l’étirer plus que de nécessaire, mais ils ont visiblement d’autres plans en tête. Clairement, l’idée était d’employer la chasse au meurtrier comme un moyen pour bâtir l’univers du show. On découvre ainsi une poignée de décors, des rapports de pouvoir entre les personnages et les classes de passagers, ainsi que les défaillances du système.

Certes, plus on nous répète que le train se compose de 1001 wagons, plus ce que l’on nous montre apparait être limité. Malgré cela, il y a des ambitions intrigantes qui demandent juste que l’on embrasse le concept du Snowpiercer dans le contexte que l’on nous présente sans trop y réfléchir pour pouvoir apprécier le divertissement.

Dans ce rayon, les premiers épisodes de Snowpiercer se montent efficaces. Bien rythmés, orientés sur le développement des personnages autant que sur l’exploration du train, ils ne manquent pas de rebondissements et de suspense. Certaines idées introduites ne fonctionnent pas trop (comme la pseudo-boite de nuit), mais il y a de quoi s’immerger pleinement dans cette aventure qui s’annonce — à défaut d’être subtile — mouvementée et ponctuée de surprises.

Cet article couvre les 4 premiers épisodes de la première saison de Snowpiercer qui est disponible sur Netflix en France au rythme de diffusion américain.

