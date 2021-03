Staged Saison 1 : Le confinement plein d’humour de David Tennant et Michael Sheen (sur Canal+)

Le confinement provoqué en 2020 par le COVID-19 a naturellement mis à l’épreuve tous les milieux artistiques. Plutôt que d’attendre la reprise des activités, pourquoi ne pas répéter pour être prêt lorsque le monde du théâtre rouvrira ses portes ?

C’est en tout cas l’idée du réalisateur Simon dans la comédie britannique Staged. Via Zoom, ils invitent ainsi ses deux têtes d’affiche, à savoir David Tennant et Michael Sheen, à se lancer dans cette aventure. Cependant, les deux hommes vont faire plus ou moins tout sauf travailler.

Nous venant de Simon Evans et Phin Glynn, Staged est une production qui s’adapte aux restrictions imposées par cette période si particulière, exploitant naturellement la visio-conférence pour raconter son histoire. C’est donc un tournage chez les acteurs qui suivent les directions qu’on leur donne à distance, suivi par un montage qui a dû se faire sur un portable pour donner le jour à 6 épisodes qui dure entre 15 et 20 minutes.

Au-delà des contraintes techniques, le concept de Staged réclame naturellement un duo impeccable, deux acteurs qui, ensemble, font des étincelles. Good Omens reposait en grande partie sur l’association entre Tennant et Sheen, et la comédie nous confirme — s’il y en avait vraiment besoin — que ce n’était pas de la chance.

Jouant d’une amitié bien palpable, les deux acteurs se complètent parfaitement et se renvoient la balle à merveille, chacun derrière son ordinateur, les cheveux bien trop longs et l’esprit souvent loin d’être investi dans la pièce de théâtre. Entre la vie familiale, les distractions continuelles, l’ennui et des histoires d’ego, lire ne serait-ce que la première scène se révèle être quasi-irréalisable.

Tout le monde ou presque jouant son propre-rôle dans Staged, les deux acteurs sont entourés par leur compagne — Georgia Tennant et Anna Lundberg — tandis que la sœur de Simon, Lucy Eaton fait quelques apparitions. Si contraintes il y a, la série ne se prive pas de quelques guest stars qui viennent apporter une dose d’humour supplémentaire.

Staged aurait pu par ailleurs n’être qu’un enchainement d’épisodes se reposant sur des lignes de dialogues acérés et le jeu de ses acteurs, mais dénué d’un véritable fil rouge. Il n’en est rien, Simon Evans développe des thématiques simples, mais touchantes sur l’état d’esprit durant ce confinement, comiques sur le monde de l’art et son business, et injecte même une petite dose de mystère entourant la situation de la voisine de 80 ans de Michael Sheen.

Il en résulte une série en plein confinement qui fait chaud au cœur. La plume de Simon Evans est bien aiguisée, l’utilisation du mode visio-conférence apporte quelques bons moments et cette approche est aussi un bon moyen pour mettre en valeur ses acteurs qui se sont clairement amusés à jouer leur propre rôle. Pour terminer et faire simple, Staged est une jolie réussite qui s’est récemment poursuivi avec une saison 2.

La première saison de Staged est diffusée ce lundi 15 mars sur Canal+ à partir de 23h10. La seconde saison est programmée pour la semaine prochaine, lundi 22 mars.

