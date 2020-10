Star Trek Discovery Saison 3 Episode 1 : Cet espoir, c’est vous – 1re partie

À l’origine, Star Trek : Discovery avait été présentée comme une potentielle anthologie, chaque saison aurait couvert une période différente de l’histoire trekienne. Une prémisse alléchante qui ne s’est pas réalisée. Quand on voit comment le passé a été traité dans les deux premières saisons, c’est probablement préférable ainsi.

Néanmoins, cette saison 3 abandonne tout cela derrière elle en nous offrant un nouveau départ. Mieux, elle se propose de faire quelque chose qui manque sérieusement à la franchise depuis longtemps, elle va explorer le futur.

Nous avions laissé Michael au moment où elle entrait dans un trou de ver. On la retrouve alors qu’elle a atteint sa destination, 930 ans dans le futur. Le problème est que le Discovery n’est pas derrière elle. À son arrivée, elle se heurte à Book, un coursier mystérieux qui lui révèle que la Fédération est en ruine.

Star Trek : Discovery reprend alors en nous montrant un futur peu encourageant dans lequel Michael est la dernière incarnation des valeurs de la fédération. Elle rencontre avant la fin de ce premier épisode quelqu’un qui croit aussi dans ce que représentait cette institution presque disparue et qui veut l’aider à la faire renaitre de ses cendres.

Une approche optimiste qui change de ce que le show a l’habitude de faire. Généralement, il est question de la fin de tout et des sacrifices des membres du Discovery pour sauver l’univers et tout le reste. Il ne faut cependant pas trop s’emballer, car il y a encore le temps pour voir cela évoluer dans une direction moins positive.

En attendant, nous avons donc Michael qui atterrit sur une planète et se fait difficilement un allié qui se révèlera être un des gentils de l’histoire. Cette saison 3 de Star Trek : Discovery joue la carte de l’inconnue avec ce premier épisode, plaçant son héroïne au milieu de technologies qu’elle ne maitrise pas, dans un monde qui ne suit plus les mêmes règles.

Ce n’est pas pour autant radical. L’idée est de faire de l’exposition sur fond de scènes d’action et de beaux paysages avec quelques pointes d’humour. Une recette qui n’est pas fréquemment employée dans le show et qui laisse espérer que l’on ne va pas replonger trop rapidement dans les travers des deux précédentes saisons.

Il manque par contre quelque chose d’important pour que cela puisse être pleinement satisfaisant : l’équipage du Discovery. C’est une approche classique des séries contemporaines, cette manière de consacrer un épisode entier à un point de vue pour ménager le suspense. Cela dit, nous ne sommes pas dupes, nous savons que le vaisseau va réapparaitre la semaine prochaine et ne pas nous révéler où et quand est en soi une sorte de teasing peu agréable et relativement inutile.

Quoi qu’il en soit, Star Trek : Discovery entre dans sa saison 3 avec la promesse d’une nouvelle grande aventure. La série repart sur une note encourageante avec la perspective de reconstruire la fédération et de sauver ses valeurs — celles-là même les scénaristes paraissaient oublier autrefois. Cela ressemble à une tentative pour faire du Star Trek comme cela n’avait pas été fait auparavant. Reste à voir si c’est bien la direction qui sera suivie.

