Star Trek Discovery Saison 3 Episode 10 : Terra Firma, 2ème partie

Après une première partie qui a ramené Philippa Georgiou dans le passé de l’univers Miroir pour lui donner l’opportunité de faire les choses autrement, l’histoire se poursuit et se conclut. Comme on pouvait s’en douter, il est question de faire nos adieux temporaires à l’Impératrice. Même si elle ne sera plus dans Star Trek Discovery, elle devrait prochainement avoir son spin-off. C’était en tout cas le programme, mais nous n’avions pas de nouvelles du projet depuis un moment. Cela devrait changer maintenant.

Quoi qu’il en soit, (miroir) Michael n’a pas été tuée. Philippa essaie à la place de la reconvertir afin qu’elle puisse réaliser son rêve, diriger l’Empire à ses côtés. Le twist est donc que la nouvelle Philippa est bien différente de ce qu’elle était avant toutes ses aventures auprès de l’équipage du Discovery. Elle veut alors transformer son univers pour qu’il suive son évolution. Elle cherche à bien faire les choses.

Tout cela est très Star Trek Discovery de la part de Philippa. La série est dans ce sens assez prévisible, tout comme cet épisode qui contient tout de même une petite surprise à la fin. La véritable nature de Carl (Paul Guilfoyle) est révélée avec un clin d’œil à la série originale des ’60s qui est bienvenue, même si tout cela a l’apparence d’une étrange facilité scénaristique.

La finalité de ce double-épisode était de toute façon de mener Philippa Georgiou à sa sortie en montrant combien elle avait changé. C’est ce qui est fait. La mise en œuvre n’est pas aussi captivante qu’on aurait pu l’espérer, en grande partie parce que l’univers Miroir n’est pas très intéressant, en particulier dans cette série qui l’a un peu trop exploré par le passé. C’est un twist sympathique pour un épisode à l’occasion, mais il n’offre pas assez de matière pour plus que cela. Pourtant, nous y revoilà. Il est probable qu’une confrontation avec Lorca aurait pu compenser le problème, mais il est absent jusqu’au bout.

Pire, le peu qui est accompli à bord du Discovery pendant ce temps est plus conséquent que tout ce que le monde Miroir nous propose. En plus, Jett Reno est de retour, ce qui élève toujours un peu le niveau.

Cet épisode double était clairement pensé pour célébrer Philippa Georgiou sans que cela ait un réel impact sur le reste. Les scénaristes de cette saison 3 de Star Trek Discovery n’ont visiblement pas trouvé mieux qu’explorer le passé du personnage, la partie la moins intéressante à son sujet à ce stade, pour arriver à leur fin. Ce n’est pas aidé par le fait que cela met une fois de plus Michael au centre de tout, le plus gros problème de la série.

Ainsi, quand Philippa fait ses adieux, cela se devait d’être émotionnel. Le résultat n’atteint pas vraiment ce niveau, même si l’écriture va dans ce sens sans faire dans le détail et la performance de Michelle Yeoh est comme toujours irréprochable. Star Trek Discovery perd un de ses atouts, mais puisque personne ne savait quoi en faire, le trou que Philippa laisse derrière elle ne devrait pas être trop difficile à combler. C’est dommage. Espérons que son spin-off, s’il voit le jour, soit à sa hauteur. Libérée de Michael, elle pourrait bien réaliser tout son potentiel.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.