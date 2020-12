Star Trek Discovery Saison 3 Episode 11 : Su’kal

Après un épisode en deux parties servant de porte de sortie à Phillipa Georgiou, cette saison 3 de Star Trek Discovery se poursuit avec un épisode qui, cette fois encore, ne livre pas une intrigue complète. Nous nous engageons dans la dernière ligne droite avec une révélation sur l’origine du fameux « Burn », tandis que la menace représentée par Osyraa (cf. épisode 8) prend vraiment corps.

Saru entraine donc son équipe à l’origine de l’appel à l’aide au cœur de la volatile et radioactive Verubin Nebula, à la recherche du Kelpien perdu. Après quelques péripéties sans trop de conséquences, il se rend sur la planète avec Michael et Dr Culber. Ce dernier insiste à faire partie du voyage, car il sert finalement à quelque chose, contrairement à Stamets qui a été plus que sous-employé cette saison. Il est vrai que le docteur a montré qu’il était bien plus en phase avec ce qu’il se produisait récemment que beaucoup d’autres membres de l’équipage.

Dans ce registre, il est dommage qu’il s’impose presque comme une exception. Star Trek Discovery ne manque pas de personnages, mais les scénaristes traitent la majorité d’entre eux de manière superficielle. Ce n’est pas un nouveau problème dans la série, malheureusement.

Quoi qu’il en soit, nous avons donc notre trio sur la planète faisant face à un mystère qui dépasse l’entendement. Réussir à en saisir les tenants et aboutissants devrait redonner à la galaxie ce qui lui a été volé ou la détruire définitivement. Dommage que cela ne soit vraiment visible qu’au second plan. L’écriture de l’épisode est assez élusive. La finalité était de ne pas trop en divulguer rapidement pour mener à un cliffhanger, ce qui fait que même quand il n’y a pas besoin de prendre un détour pour expliciter tout ce qu’il se produit, le scénario ralenti pour ne pas trop brusquer l’arrivée de la conclusion.

Tout ceci n’est qu’une question de timing. C’est pour cette raison que ce qu’il se produit sur le Discovery est limité à trop peu de scènes. Installée dans le siège du capitaine, Tilly fait preuve d’aplomb face au danger, mais elle n’a pas l’opportunité de faire plus que cela. Cette partie n’étant vraiment là que pour préparer ce qu’il se passera dans l’épisode suivant.

Dans ce sens, cette saison 3 de Star Trek Discovery nous rappelle ses qualités et ses défauts. Elle a un mystère engageant, quelques personnages bien écrits et des objectifs clairs. Malgré cela, le rythme est irrégulier et l’on se focalise bien trop souvent sur ce qui n’est pas le plus captivant, alors que d’autres éléments (ou personnages) au potentiel explicite restent en retrait.

Dans le cas de cet épisode 11, le résultat est frustrant, mais l’effet recherché est réussi, car l’envie d’enchainer sur la suite quand arrive le générique de fin est plus que pressante.

