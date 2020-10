Star Trek Discovery Saison 3 Episode 2 : Loin de chez nous

Après un premier épisode entièrement consacré à Michael, cette saison 3 de Star Trek : Discovery enchaine avec un épisode dédié au reste de l’équipage.

Le Discovery arrive à son tour 930 ans dans son futur et, cette fois encore, l’atterrissage est violent. Le vaisseau s’écrase sur une planète faite de glace. Plus rien ne fonctionne, ni les armes ni les communications. Rien. Les réparations doivent alors commencer.

Nous avons donc le droit à ce qui s’apparente dans son ensemble à un second season premiere. Cette saison 3 de Star Trek : Discovery prend un deuxième départ qui suit approximativement la même partition que le premier, mais dans un style différent.

En effet, Saru et Tilly vont devoir se rendre dans un petit village tout droit sorti d’un vieux western. Une ville minière qui est aux mains d’un méchant brigand. Les inconnus arrivent pour libérer la populace. Nous avons alors la réalisation que le futur n’est pas ce que les officiers de Starfleet imaginaient en plein milieu d’un saloon.

Au niveau des nouvelles informations, les scénaristes sont plus qu’avares. Rien n’est vraiment ajouté ici pour étoffer ce qui nous a été révélé dans le précédent épisode. L’intrigue s’appuie ainsi par moment sur le fait que nous en savons plus que les officiers de la Fédération, ce qui ressemble à l’occasion à de la perte de temps, car les effets de surprise n’en sont pas vraiment et tombent à plat.

Ce qui manque dans ce registre est cependant bien compensé par notre investissement dans les membres de l’équipage. Des retrouvailles de Stamets et Culber aux mauvaises blagues de Reno, en passant par Saru qui a finalement l’occasion de tenir son rôle de capitaine, l’épisode prouve en quelque sorte que Star Trek : Discovery n’est pas uniquement au sujet de Michael — même si les personnages paraissent régulièrement s’inquiéter plus pour elle que pour leur propre futur.

Au milieu de tout cela, nous avons Georgiou qui n’en fait qu’à sa tête. Heureusement, Michelle Yeoh nous rappelle qu’elle est autant là pour l’action que pour être irritante. Elle aide également Saru à affirmer son autorité. Il serait cependant bien qu’elle soit définie au-delà de son lien avec Michael qui semble la motiver à agir comme elle le fait.

Le résultat final fonctionne donc, même s’il aurait pu être plus inventif et ambitieux. Il s’agit néanmoins que d’une réunion avec l’équipage qui aurait pu être plus que cela.

La reprise étant faite, cette saison 3 de Star Trek : Discovery va pouvoir prendre son décollage et nous révéler quel genre d’histoires elle veut raconter maintenant que la fédération n’est plus qu’un souvenir. Il ne fait aucun doute que le mystère autour de l’explosion du Dilithium va également être exploité, mais l’important est clairement de montrer ce qu’une série Star Trek peut faire dans cette conjoncture réellement inédite.

