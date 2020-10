Star Trek Discovery Saison 3 Episode 3 : Les habitants de la Terre

Nous avons le droit à une réunion dans ce troisième épisode de la saison 3 de Star Trek: Discovery. Michael est de retour à bord et l’équipage désormais au complet décide de se rendre sur Terre pour répondre à un message envoyé par un amiral de la Fédération 12 ans plus tôt.

Le retour sur Terre ne va pas être sans problème, bien entendu. Il se trouve que la planète est à présent indépendante et ses habitants sont suspicieux. Les scénaristes nous ont en effet concocté une histoire de pilleur de Dilithium et le Discovery n’attend pas longtemps pour se retrouver au milieu de tout cela.

Alors que l’on aurait pu penser que la priorité aurait été d’offrir une vision plus large de ce futur, il apparait que ce n’est pas le cas. Comme avec l’épisode 2, nous avons le droit à un conflit avec d’un côté des locaux (les terriens), de l’autre des criminels et Saru en plein milieu. Le scénario ne se déroule pas de la même manière, car la finalité était de mettre en avant combien l’amour de Starfleet pour la diplomatie manque à ce monde. Néanmoins, la dynamique n’est pas très différente et la perspective que cela nous donne s’avère alors très limitée.

De toute façon, cet épisode de Star Trek: Discovery était avant toute chose au sujet de Michael. On pouvait penser que l’équipe créative embrasserait pleinement l’aspect ensemble show qui s’était bien développé en saison 2, mais il parait impossible de ne pas faire de Michael une exception. Saru, Tilly et les autres sont là pour lui prêter main-forte et ils restent dans le noir bien trop longtemps.

Le but était de nous expliciter combien Michael était désormais différente. Elle a passé une année loin de Starfleet et a apparemment découvert le bonheur de fuir ses responsabilités. Elle a beau être heureuse de retrouver ses amis, elle avait déjà tourné la page quand ils sont revenus et elle a un peu de mal à ne pas se comporter comme étant une rebelle.

Du moins, c’est ce que l’on dit. En pratique, elle n’a pas réellement changé et c’est probablement là le problème principal de cet épisode. Une coiffure différente et son amitié avec Book ne sont pas suffisantes pour vendre la nouvelle Michael. Heureusement que Stamets n’a pas changé.

Il ressort en tout cas que le futur que cette saison 3 de Star Trek: Discovery va devoir explorer est plein de mystères. Les scénaristes sont face à une page blanche et ne paraissent pas trop savoir par quel côté ils doivent commencer à la remplir. Peut-être qu’offrir au vaisseau une mise à jour technologique aiderait à faire la transition et à vendre l’idée que ce n’est plus le Star Trek que l’on connaissait.

En attendant, nous savons que tout le monde veut du Dilithium et que, sans la fédération, communiquer n’est plus une priorité. Cela avait déjà été établi dans les deux précédents épisodes, mais ce troisième nous le répète. Espérons donc que, maintenant que le message est passé, Star Trek: Discovery va s’envoler vers des choses un peu plus originales. Il y a tout un univers à explorer à présent.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.