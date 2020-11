Star Trek Discovery Saison 3 Episode 4 : Ne m’oublie pas

Ce fut un début de saison déboussolant pour l’équipage. Les scénaristes de cette saison 3 de Star Trek : Discovery ont donc décidé d’aborder ce problème tout en continuant leur jeu de pistes devant mener à la fédération.

Michael se retrouve ainsi à escorter Adira sur la planète des Trills dans l’espoir qu’elle puisse connecter avec ses anciens hôtes et récupérer sa mémoire. Sur place, l’accueil n’est pas aussi agréable qu’escompté, car le peuple Trill a été très affecté par la chute de la fédération et le fameux évènement explosif à son origine. Maintenant, les symbiotes sont limités et voir que l’un d’entre eux est couplé à un non-Trill est des plus déconcertant.

Comme l’épisode précédent le montrait, quand les temps sont durs, le communautarisme prend le dessus. Dans le cas présent, cela pousse Michael à utiliser la force avant qu’on lui offre une voie illicite vers ce qu’elle voulait trouver. La pression monte pour Adira qui doit nous livrer une réponse rapidement.

La mythologie entourant le peuple Trill n’a pas vraiment été explorée en dehors de Star Trek : Deep Space Nine et, même dans cette série, cela était fait de manière assez légère. Il y avait de la marge pour manœuvrer et il est dommage que ce soit une fois de plus Michael qui se retrouve aux commandes, surtout que Hugh Culber devait être celui qui accompagnait Adira au point de départ. Certes, cela aurait donné une histoire différente, mais le résultat aurait probablement été intéressant malgré tout.

Le bon docteur a du travail à faire de toute façon, étant donné que tout l’équipage est au bord de la crise de nerfs, en particulier Detmer. Puisqu’elle pilote le vaisseau, ce n’est pas sans conséquence. Star Trek : Discovery a mis un moment à sortir les membres de l’équipage de leur statut « à sacrifier sans raison ». Ils n’étaient pas tous des red shirts, mais presque. Le problème à présent est de trouver un moyen de faire quelque chose avec les personnages quand la majorité des enjeux s’articule tout le temps autour de Michael.

Dans le cas présent, nous avons donc Saru qui tente de créer une atmosphère pouvant permettre à ses subalternes de baisser leur garde. Cela ne fonctionne pas totalement comme il l’espérait, mais il est indéniable que les scénaristes ont une bonne idée de faire de son parcours pour devenir un capitaine respecté une des storylines de la saison. La franchise a eu son lot de capitaines iconiques et Saru n’en est pas un pour le moment, mais il a le potentiel. Le voir se réaliser est plus intéressant qu’évoquer les névroses de Michael.

Quoi qu’il en soit, cela donne un épisode de Star Trek : Discovery un peu bancal. D’un côté, les intentions sont bonnes. De l’autre, l’exécution est peu captivante. On s’éloigne de la dynamique des précédents épisodes, mais on ne trouve pas beaucoup d’énergie pour compenser la baisse de tension. À la fin, il ressort surtout que Culber mériterait d’être plus mis en avant, car il offre ici une solide narration et impose une autorité qui rappelle qu’il peut exister pleinement sans être dans l’ombre de Stamets. Pour le reste, cela nous donne une transition qui, espérons-le, nous mènera à une révélation qui permettra à cette saison 3 de gagner l’élan qui semble lui échapper jusque-là pour vraiment décoller.

