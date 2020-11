Star Trek Discovery Saison 3 Episode 6 : Charognards

Absent depuis le troisième épisode, Book est de retour. Du moins, son vaisseau refait surface, ce qui est suffisant pour que Michael fasse ce qu’elle fait depuis son retour à bord du Discovery. Elle décide de désobéir aux ordres et de partir dans une mission avec Philippa pour sauver Book.

L’attitude de Michael est un des éléments les plus prévisibles de cette saison 3 de Star Trek : Discovery, et plus particulièrement de cet épisode 6 qui n’a pas vraiment de surprise en stock. Au contraire, le scénario est terriblement mécanique et quelque peu simpliste.

Nous avons donc Book qui a disparu et il faut quelques minutes pour réaliser qu’il est prisonnier. Il est réduit à l’esclavage, travaillant dans une décharge auprès de personnes qui, comme lui, se sont retrouvées prises dans les mailles du filet d’une horrible tortionnaire que nous n’aurons pas le plaisir de rencontrer. Elle fera certainement surface dans un futur épisode pour se venger.

On espère que Philippa sera en forme ce jour-là. Elle est indéniablement un des points forts de cet épisode, mais cela n’est pas surprenant, puisqu’elle n’a jamais vraiment cessé de briller depuis qu’elle a fait ses premiers pas dans le petit monde policé de Star Trek : Discovery. Par contre, les scénaristes ne savaient visiblement pas quoi faire d’elle et ils ont donc décidé de l’affecter d’un mal mystérieux.

Voilà une autre graine qui a été plantée et qui n’a pas vraiment germé. C’est ce qu’il se produit depuis le début de la saison et avoir Michael qui cherche une autre pièce du puzzle concernant le « burn » ne fait que le confirmer. Cette première moitié de saison 3 offre des épisodes bouclés qui tendent à jouer les mêmes notes en attendant que la partition complète soit dévoilée. Le teasing devient légèrement pesant quand nous avons une intrigue aussi peu étoffée que celle que l’on vient de nous livrer.

Pour compenser, il n’y a pas réellement de storylines secondaires. On retrouve néanmoins Adira pour faire le point sur sa situation et Stamets a décidé de devenir son ami. Ce dernier peut ainsi montrer une facette de lui-même qu’il a peu d’occasions d’exposer, ce qui n’est pas un mal. Dommage que le duo n’ait pas eu le droit à une véritable aventure pour construire leur relation.

Heureusement donc que cet épisode est un des plus courts de cette saison de Star Trek : Discovery, car il est évident que peu de choses devaient être accomplies. Les scénaristes voulaient que Michael ramène un bout d’information et qu’elle reconnecte avec Book, ce qui doit la mettre dans une situation compliquée avec Saru. Le reste n’est que décoration.

Nous attendons alors que l’équipe créative prépare sa grande révélation que nous puissions découvrir où ils désirent nous emmener sans trop se presser. Après une demi-saison à faire de l’exposition et de la mise en place, Star Trek : Discovery a besoin de repasser à la vitesse supérieure ou d’arrêter d’utiliser son grand mystère du moment pour justifier des péripéties qui gagneraient à être plus surprenantes.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.