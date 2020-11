Star Trek Discovery Saison 3 Episode 7 : Unification III

Quelle différence une microseconde peut-elle faire ? La réponse se trouve dans un voyage au pays des Vulcains dans cet épisode 7 de la saison 3 de Star Trek Discovery.

Toujours obsédée par les conflits internes de Michael, l’équipe créative a organisé une réunion de famille sur un terrain connu. On ajoute une pseudo-touche de tradition pour injecter plus d’émotions qu’un Vulcain doit en observer en une année et la vérité est finalement exposée.

Le grand mystère du “Burn” est ainsi de nouveau utilisé comme justification pour une exploration des problèmes de Michael aux dépens de ceux que rencontre le reste de l’équipage. Elle a passé une année sans l’uniforme et doute de tout. Il fallait donc lui rappeler ce qu’elle faisait là.

La surprise est que sa mère refait surface, ayant intégré à son tour la culture Vulcaine en prenant inspiration sur la mythologie développée dans Star Trek : Picard. À défaut de toujours faire l’effort attendu quand il est question de l’Histoire Trekienne, l’équipe créative cherche au moins à être consistante avec sa propre portion de la franchise.

Quoi qu’il en soit, nous avons là un épisode de Star Trek Discovery qui ne mise pas sur l’action, mais sur les dialogues — ce qui est presque surprenant dans cette série (et ce n’est pas une mauvaise chose). Sonequa Martin-Green s’en sort convenablement, mais l’écriture n’est pas forcément la plus engageante qui soit. Les dilemmes auxquels Michael fait face sont imposés plus qu’ils ne sont réellement justifiés. On nous a dit que les choses étaient d’une manière et on nous l’a répété jusqu’à ce que cela devienne tout ce qui compte. À présent, nous avons un épisode qui doit aider à passer à autre chose.

Ce qui est intéressant se trouve non pas au cœur du tourment émotionnel que traverse Michael, mais dans l’exploration de l’évolution de la société Vulcaine. Les Romuliens y tiennent un rôle sans précédent qui entraine des changements qui ne demandent vraiment qu’à être développés. Le souci est que la conjoncture n’est pas vraiment bonne pour cela. D’ailleurs, elle ne semble pas adaptée à l’histoire que l’on veut nous raconter. On peut alors espérer que, une fois que le mystère du “Burn” sera résolu, Star Trek Discovery finira par devenir ce qu’elle n’a jamais essayé d’être et qu’elle nous proposera de l’exploration. Il y a tout un univers plein d’inconnues qui attendent que l’on s’intéresse à elles.

Quoi qu’il en soit, cette saison 3 de Star Trek Discovery fait donc un pas de plus dans la même direction qu’elle suit depuis le début, se rapprochant plus que jamais du moment où l’on va nous révéler de quoi il est question. Que se cache-t-il derrière le brasier ? Apparemment, c’est tout ce qui compte pour le moment. Oh ! et Tilly a une promotion injustifiée, mais peu importe. Ce n’est pas comme s’il y avait plein de membres d’équipage plus qualifiés…

