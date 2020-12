Star Trek Discovery Saison 3 Episode 8 : Le Sanctuaire

Cette saison 3 de Star Trek Discovery a commencé à développer plusieurs storylines qui avancent toutes d’une manière ou d’une autre dans cet épisode 8 qui nous entraine sur Kwejian, la planète de Book.

Un voyage qui n’est pas au sujet de Michael et, quand les scénaristes ne font pas d’elle le cœur d’un épisode, nous avons le droit à des choses plus variées. Dans le cas présent, le résultat est une bonne dose d’action mélangée avec une pointe d’espoir, des révélations inquiétantes pour le futur et l’affirmation qu’Oysraa (Janet Kidder) fera bientôt son retour.

Cette dernière était responsable de la captivité de Book dans l’épisode 6 et elle s’impose comme étant une joueuse importante dans ce futur que l’on commence à peine à découvrir. L’équipe créative derrière cette saison de Star Trek Discovery a par moment des ambitions intéressantes, mais cela parait lui échapper. Il faut donc espérer qu’Oysraa sera plus qu’une excuse pour faire monter la tension un peu plus tard et que son réseau criminel offrira quelques développements pertinents.

Quoi qu’il en soit, sa première apparition en personne a été l’occasion d’en découvrir plus sur Book. Le “livreur” n’en est pas pour autant plus intéressant, car les problèmes de sa planète et avec sa famille sont utilisés comme de simples ressorts dramatiques qui ne forment qu’un prétexte tout juste tangible pour justifier les évènements. De plus, tout est réglé à la fin. Néanmoins, Book voit le bien que la Fédération peut faire et il n’est pas le seul.

Il a été suggérer que le Discovery pourrait contribuer à la renaissance de la Fédération et, même si c’est une tâche massive, il est bien qu’elle ne soit pas mise de côté au profit du mystère de la saison. L’idée que l’équipage de Saru aide à propager les bonnes vieilles valeurs de Starfleet est quelque chose d’enthousiasmant. Bien entendu, Star Trek Discovery a toujours entretenu une relation compliquée avec ce que la franchise représentait. Par conséquent, cela ne peut pas être le cœur du show, malheureusement.

À côté, nous avons donc d’autres choses qui ne sont pas inintéressantes. La progression du mystère autour de la santé de Philippa intrigue, voir Detmer finalement reprendre le contrôle est bienvenu, et apprendre d’où vient The Burn n’ajoute rien pour le moment, mais cela tease des révélations qui devraient rapidement arriver.

Dans l’ensemble, nous avons un épisode de Star Trek Discovery qui est assez complet. Avec la réalisation de Jonathan Frakes qui fait toujours son effet lors des scènes de combat spatial et le fait que Michael laisse de la place aux autres pour qu’ils puissent s’exprimer rendent l’ensemble dynamique. Cela aboutit au final sur un des meilleurs épisodes de cette saison 3. Il conjugue tout ce qui fonctionne et fait avancer les différentes intrigues en donnant l’envie d’en découvrir plus.

