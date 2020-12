Star Trek Discovery Saison 3 Episode 9 : Terra Firma, 1ère partie

Le grand mystère au cœur de cette saison 3 de Star Trek: Discovery est sur le point d’être dévoilé. Par conséquent, il est temps de prendre un détour, car la saison a encore quelques épisodes à passer avant que l’heure de la conclusion n’arrive. C’est l’occasion de s’intéresser à Georgiou.

Quand ses problèmes de santé furent introduits, rien ne suggérait que cela nous mènerait à revisiter l’univers Miroir. L’ordinateur de bord du Discovery a découvert une solution pouvant nous conduire à la guérison de Philippa. Il y a une planète où se trouve quelque chose qui peut l’aider. Ce quelque chose est visiblement Carl (Paul Guilfoyle) — une entité extraterrestre qui n’est pas sans faire penser à Q. Carl a une porte et l’Impératrice doit simplement la traverser. C’est ce qu’elle fait.

La suite est un petit voyage en arrière. Philippa a l’opportunité de revisiter le jour de la trahison, quand sa Michael et Lorca ont essayé de lui prendre le trône. Le problème est qu’elle n’est plus la même qu’avant et ses décisions pourraient bien la mettre plus en danger qu’elle ne l’était déjà.

Si ce double-épisode de Star Trek Discovery doit servir à lancer le fameux spin-off sur Georgiou que l’on nous a promis il y a un bon moment de cela, la seconde partie a vraiment du travail à accomplir pour rendre l’approche convaincante. L’empire Terran possède un intérêt limité et la Philippa que l’on connait n’y est plus à sa place. Visiblement, l’idée est qu’elle doit accepter qu’elle n’est plus la même qu’à cette époque.

En attendant, le plaisir de revoir quelques visages familiers disparus durant les deux dernières saisons (pas de Lorca en vue pour l’instant malheureusement) n’est pas suffisant pour que l’intrigue captive. Jouer avec ce que l’on sait des membres de l’équipage du Discovery pour présenter leur version négative est plus efficace maintenant qu’en saison 1, car nous n’étions vraiment pas assez familiers avec les personnages à l’époque. Néanmoins, cela est surtout anecdotique, puisque ce qui compte réellement se trouve être avant tout la relation entre Prime Michael et l’impératrice Georgiou. À travers l’espace et le temps, Michael est toujours la personne la plus importante.

Le futur de Star Trek Discovery ne parait pas se situer dans toute cette histoire, mais dans ce qui se déroule dans l’univers régulier de la série, et pas uniquement parce que David Cronenberg a le droit à légèrement plus de dialogues. Stamets et Adira ont récupéré une partie du message de détresse qui doit les mener à l’origine du plus grand mystère du futur, The Burn. Le résultat affecte Saru d’une manière qu’il aurait été pertinent d’explorer immédiatement.

Cela n’était pas le but de l’épisode, il faudra donc patienter. C’est de toute façon tout ce que cette storyline autour de Georgiou doit faire, nous occuper un peu plus longtemps avant que les choses ne deviennent sérieuses. Dommage que cela ne se fasse pas avec une histoire plus captivante.

Cette saison 3 de Star Trek: Discovery continue d’avancer doucement dans la bonne direction, mais elle a emprunté un détour qui n’a pas démontré sa pertinence pour le moment. La seconde partie se devra de rectifier cela.

