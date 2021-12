Super Pumped : La bataille pour Uber commence maintenant dans un teaser et en février sur Showtime

Après Mr. Corman sur Apple TV+, Joseph Gordon-Levitt devient l’entrepreneur américain Travis Kalanick pour la série anthologique Super Pumped, qui sera diffusée sur Showtime à partir du dimanche 27 février et qui se dévoile aujourd’hui avec un teaser.

De quoi parle Super Pumped: The Battle For Uber ?

Les créateurs de Billions, Brian Koppelman et David Levien, continuent leur collaboration avec Showtime pour nous parler d’argent, cette fois-ci au sein d’une série anthologique appeler Super Pumped. Chaque saison se proposera d’explorer une histoire qui a transformé le monde des affaires et changé la culture. La première saison, sous-titrée The Battle for Uber, est basée sur le livre de Mike Isaac publié en France sous le titre Supergonflé et retrace l’ascension et la chute de Travis Kalanick, l’ancien CEO d’Uber.

Plus spécifiquement, Super Pumped va donc revenir sur cette entreprise qui s’est catapultée au sommet du monde de la tech, jusqu’à ce que son nom devienne même un verbe : ubériser. Cette dernière représente alors une nouvelle économie, menée par l’ambitieux Travis Kalanick déterminé à révolutionner le transport urbain, qu’importe le coût humain. Même au milieu des bouleversements radicaux générés par la Silicon Valley, Uber est à la fois une merveille et un avertissement, avec des batailles internes et externes qui ont des conséquences imprévisibles.

Super Pumped: The Battle for Uber met donc en scène Joseph Gordon-Levitt dans la peau du fameux Travis Kalanick, mais aussi Kyle Chandler dans celle de Bill Gurley et Uma Thurman dans celui d’Arianna Huffington. Kerry Bishé, Babak Tafti, Mousa Hussein Kraish, Hank Azaria et Elisabeth Shue.