Que vaut Superman & Lois, la nouvelle série de l’Arrowverse ?

Si Oliver Queen a tiré sa dernière flèche sur The CW, l’Arrowverse se poursuit et continue de voir de nouveaux héros de la CW prendre la relève pour assurer la protection de notre petite planète bleue contre menaces terrestres et aliens.

C’est ainsi que l’un des héros les plus iconiques de DC — que dis-je, l’un des couples les plus iconiques – a le droit à sa série avec Superman & Lois. Le duo, incarné par Tyler Hoechlin et Bitsie Tulloch, a d’abord pu séduire les téléspectateurs dans les crossovers avant d’avoir le droit de voler de ses propres ailes.

C’est ainsi qu’après Crisis On Infinite Earths, la réalité a été réécrite et maintenant, Clark Kent et Lois Lane forment un couple de journalistes et parents de deux jeunes adolescents. Superman & Lois se proposent alors de s’intéresser aux deux parents qui tentent de mener de front une vie professionnelle et une vie familiale, le tout après avoir quitté Metropolis pour s’installer dans la ferme familiale à Smallville.

Un Superman Classique à Smallville

Ce qui frappe le plus lorsqu’on se lance dans Superman & Lois est le travail de la photographie qui dénote de ce que l’Arrowverse a pu nous offrir au cours des dernières années. Loin des des décors cartons-pâtes de The Flash ou des ruelles sombres de Gotham, nous avons des plans larges, une image travaillée dans des tons bleus et surtout des effets spéciaux faisant honneur au super-héros. En somme, Superman & Lois impose dès le départ une tonalité différente qui l’éloigne de ses prédécesseurs pour mieux révéler ses intentions.

Créativement parlant, l’équipe de Superman & Lois veut donc offrir un Superman classique en utilisant l’angle familial pour porter un nouveau regard sur notre super-héros et la plus fameuse des journalistes de l’univers DC.

En déménageant la famille de Metropolis à Smallville, suivant le renvoi de Clark du Daily Planet et la mort de sa mère, les scénaristes de Superman & Lois ont eux même décidé de créer des challenges particuliers (et on peut imaginer, moins coûteux pour la production). L’environnement, semble-t-il, se veut plus idéal au développement de la famille, et permet par la même occasion de laisser derrière tout un chapitre de l’existence des personnages avant qu’on ne se mette à suivre leurs histoires.

Les scénaristes aiment certainement nous présenter les composants classiques qu’on peut s’attendre à trouver dans une histoire de Superman pour y coller leur twist. C’est dans cet ordre idée que nous est introduit Captain Luthor (Wolé Parks), nous venant d’une Terre parallèle et qui est déterminé à éliminer Superman. Sa mission principale à ce jour, en attendant de véritables développements, est de nous fournir de l’action et il le fait avec un certain panache.

Super-héros et Père de Famille

En se centrant sur la dynamique familiale, Superman & Lois s’intéresse dès lors plus aux défis humains que doivent surmonter ses héros, soit naviguer entre l’ordinaire et l’extraordinaire, le quotidien d’une famille et sauver des vies, avoir des super-pouvoirs et assumer ses responsabilités. Tyler Hoechlin donne le jour à un Clark Kent-Superman toujours boy scout mais aussi un père de famille qui se doit de prendre les meilleures décisions possibles pour ses proches. Sa chemise en flanelle, sa paire de lunettes et son chaleureux sourire nous renvoie toujours vers la générosité et l’optimisme d’un personnage qui ne perd pas de vue ses valeurs, mais tente aussi de s’adapter à ce qui l’entoure pour mieux agir.

Clark et Lois forment donc un couple solide, même si la seconde a vu sa carrière être tragiquement affectée — et il est difficile de concevoir que la journaliste soit si peu convoitée par d’autres organes de presse. Son investigation autour de l’homme d’affaires corrompu Morgan Edge ne lui offre en vérité pas le matériel le plus riche et pertinent. Disons que lorsqu’il est question de représenter le métier, cela tombe pour le moment à plat, malgré la montée des enjeux en parallèle.

Mais, disons-le, le plus gros défi de Superman & Lois réside auprès de Jordan et Jonathan Kent, les deux fils de 14 ans (qui peuvent se faire passer pour des adolescents de 16 ans haut la main), qui apporte la dose de drama teen et les lignes de dialogues qui font parfois grincer les dents. Surtout, un déséquilibre affecte cette partie, la série misant avant tout sur Jordan, ses problèmes d’anxiété et le développement de pouvoirs, au détriment de Jon, adolescent stable, poli, respectueux qui est toujours là pour sa famille mais qui est négligé par ces derniers – et finalement également les scénaristes. Si la série a réussi à éviter certains pièges, ne serait-ce par une relation fraternelle particulièrement fonctionnelle et honnête, la représentation de la vie adolescente est encore trop CW pour que Jordan ou Jonathan puissent véritablement se démarquer – pouvoirs ou non.

Les premiers épisodes de Superman & Lois se révèlent alors étonnamment rafraichissant dans un univers super-héroique qui — au delà de l’excentricité des Legends — était particulièrement stagnant. Combinant série super-héroique avec drama familial et adolescent, la série parvient à se reposer sur les éléments classiques lié à son super-héros pour en offrir une représentation respectueuse tout en trouvant dans sa famille la manière de l’aborder différemment sur le petit écran. Entre une volonté de se pencher sur le symbole du héro, la notion de vie familiale à l’Américaine et surtout l’héritage générationnelle, la série a réussi à poser des pistes intéressantes pour sa première saison, laissant ainsi voir un avenir prometteur pour Lois et Clark.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.