Supernatural Saison 15 Episode 14 : Dernières vacances

Plus de six mois après la diffusion de l’épisode 13 de cette saison 15 de Supernatural, les frères Winchester sont finalement de retour pour la conclusion sur The CW avec les 7 derniers épisodes de la série.

On reprend avec un épisode étrangement adapté, c’est-à-dire un qui remet à sa manière la famille au centre de la série, tout en rappelant le fait qu’il est important de prendre le temps de souffler un peu, et de célébrer à l’occasion les fêtes. Sam et Dean ont tellement l’habitude de passer d’une Apocalypse à une autre qu’il est vrai que Supernatural n’a pas souvent célébré Halloween, Thanksgiving, Noël ou les anniversaires.

Cet épisode est alors l’opportunité de le faire, une dernière fois, comme une ultime parade avant que le combat contre Dieu ne reprenne les devants. Jack, dans le bunker, doit après tout gérer ses traumatismes (et d’avoir tué Mary surtout) pour mieux être prêt à affronter Chuck lorsque le moment sera venu.

Pour mieux replacer les enjeux autour de Jack et les raisons qui poussent les Winchesters à se battre, encore et encore, l’équipe de Supernatural nous introduit à Mrs. Butters (Meagan Fey), une nymphe des bois qui était en sommeil dans le bunker depuis tout ce temps, mais vient d’être « réactivée ». Sorte de fée du logis dont la mission première est de prendre soin des lieux et des Men of Letters – sa famille –, Mrs Butters remet tout en état et cuisine de bons petits plats. Les Winchester n’ont jamais mangé aussi sainement de toute la série. L’épisode peut alors également être vu comme une sorte de célébration à l’amour pour la nourriture de Dean Winchester, hamburger, cookies, jus de tomates à l’appui (et un manque certain de tartes, disons-le).

Surtout, Mrs. Butters intervient pour revenir sur la nature de Jack, une problématique récurrente avec le personnage, mais qui ne possède jamais une réponse simple. Elle voit dans le fils de Lucifer un monstre – un monstre que Jack n’a jamais été malgré ce qu’il a fait. Il est après tout celui qui peut maintenant sauver le Monde, même si Jack lui-même n’arrive pas à concevoir comment il pourrait et pour de bonnes raisons. Mrs Butters possède la même dichotomie de Jack, sorte de mère protectrice pleine de bonnes intentions (et exploité au fond par les Men of Letters) capable de violence pour protéger les siens.

Cet épisode de Supernatural cherche donc avant tout à solidifier quelque peu le noyau familial, sans Castiel, en rétablissant les liens entre Jack et les frères Winchester. Si l’ensemble ne prend jamais vraiment trop au sérieux la menace que devient progressivement Mrs Butters, elle est dépeinte de manière cohérente et ne tombe pas non plus dans l’absurde. Entre le confort qu’elle instaure et les pouvoirs qu’elle possède, elle se révèle une adversaire crédible pour des Winchesters qui n’étaient pour l’occasion pas du tout préparé.

Avec cet épisode, on retrouve donc Supernatural qui nous délivre ce qu’on pouvait s’attendre d’elle, avec une intrigue légère, un brin de réflexion sur l’état psychologique de ses personnages et des références à l’histoire des Men of Letters. Des petits enjeux, mais un épisode sympathique avec un certain charme et de petits dialogues à direction des fidèles spectateurs de la série. Oui, Sam, coupe toi les cheveux !

Tags : Supernatural

