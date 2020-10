Supernatural Saison 15 Episode 15 : Trouver Refuge

Dieu est encore occupé à détruire les autres mondes, laissant ainsi le temps aux frères Winchester et Jack de se préparer pour l’ultime confrontation qui doit avoir lieu. Pour Sam et Dean, cela signifie retrouver Amara dans cet épisode de Supernatural, tandis que Castiel et Jack vont enquêter sur un meurtre tout à fait humain pour ne pas rester à rien faire dans le bunker.

Lorsqu’ils font face à Dieu, les frères Winchester donnent majoritairement l’impression d’improviser et d’être plus ou moins impuissants. Le fait que le plan pour détruire Chuck repose entièrement sur les épaules de Jack sans beaucoup de détails n’aide pas. Les choses se précisent quelque peu lorsque la fin de l’épisode arrive, après avoir passé du temps permettant de mettre en perspective ce qu’était la notion de croyance ainsi que la relation entre Castiel et Jack. L’Ange va et vient dans la série, ce qui affaiblit sans aucun doute sa place et son rôle, et, à l’approche de la conclusion, il est bon de voir l’équipe créative prendre un peu de temps, même si ce n’est que cinq minutes, pour replacer ses motivations dans son parcours personnel. Être un ange et travailler activement à la destruction de Dieu ne doit pas être la chose la plus évidente au monde, mais Castiel a traversé de nombreuses épreuves.

L’ensemble, pour Cas et Jack, prend ainsi place auprès d’une communauté religieuse, qui ouvre ses portes à tous, avec l’idée que l’entraide prime sur la divinité que l’on vénère. Dès le départ, il a été explicité qu’il n’y avait rien de surnaturel dans cette affaire, ce qui ne signifie pas que notre duo ne peut pas apporter son aide.

Cet épisode de Supernatural cherche dès lors à s’arrêter quelque peu sur la facilité à laquelle il est aisé de se perdre en tant qu’individu, de ne pas connaitre sa place et d’avoir des difficultés à accepter qui on est et ce qu’est notre existence. Un sujet qui est donc abordé à travers l’investigation de Cas et Jack, ainsi que de leur expérience personnelle et de leur rôle dans l’intrigue, mais également via Dean.

Les Winchester sont sur la route pour retrouver Amara, et cette dernière va se présenter à eux. Dès lors, les scénaristes s’appuient sur la relation particulière qui existe entre la sœur de Chuck et Dean, ainsi que sur ce qui anime profondément l’ainé Winchester. On revient ainsi à Mary, son retour, à la rage qui habite Dean et son insatisfaction personnelle. Dean, à la différence de Sam, a toujours été utilisé par les scénaristes pour aborder l’incertitude face au monde dans lequel il vit et sa colère face à son manque de contrôle sur sa propre existence.

Cet épisode de Supernatural est donc construit avec la volonté de mieux expliciter les actions de la majorité de ses personnages – Sam étant plus ou moins le seul qui n’a pas vraiment le droit à un regard sur le sujet. Naturellement, nous tournons autour de cette notion de famille, que ce soit pour les Winchester, Castiel ou même Amara, mais celle-ci s’entremêle avec les tragédies, la notion de sacrifice, de libre arbitre et ce besoin de donner du sens à notre existence.

En somme, les scénaristes de Supernatural ne font pas de grosses étincelles en revisitant ce que l’on sait déjà, mais le font décemment pour mieux redéfinir les enjeux de cette fin de saison, avec Castiel ayant maintenant un nouvel objectif et en mettant un peu plus en avant le rôle d’Amara et de Jack.

