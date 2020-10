Supernatural Saison 15 Episode 16 : Retour au Motel

Lorsque Billie rend une petite visite à Dean et insinue qu’il a mieux à faire que résoudre une petite affaire, il est difficile de la contredire. C’est un sentiment qui s’est invité plus d’une fois au cours de cette ultime saison. Certes, les frères Winchester ne peuvent pas faire grand-chose contre Dieu qui détruit les autres univers, mais la passivité face à l’annihilation de mondes entiers ne laisse pas indifférent.

Alors que le précédent épisode de Supernatural semblait avoir pour vocation de mieux replacer les motivations de chacun, celui-ci revisite une formule classique avant la conclusion de la série, que ce soit sur le plan du monstre de la semaine ou de la relation entre les deux frères. Et disons-le, il y a des classiques dont on se passerait bien, celui-ci en fait plus ou moins partie.

Ainsi, Sam et Dean vont enquêter sur le meurtre d’un ami d’enfance, les ramenant dans un vieux motel où l’ainé pensait avoir abattu le monstre qui s’en prenait en ce temps-là à des enfants. Flashbacks à la clé, cet épisode de Supernatural vogue entre la première investigation et la seconde pour mettre en perspective l’évolution de Dean sur un plan émotionnel.

L’épisode s’amorce d’ailleurs en nous informant que Dean n’a pas révélé à son frère le destin de Jack et il se termine en revenant sur ce sujet, utilisant les évènements qui se déroulent durant ces 42 minutes pour mener à une conversation entre les deux frères. C’est une source de drame qui parait superficiel et inutile à ce stade de la saison, et pire de la série. Si proche de la conclusion, a-t-on vraiment envie de revisiter ce genre de conflits entre les deux frères ?

Pour tout dire, à ce stade, nous n’avons pas forcément envie d’assister à une chasse aux démons tout à fait classique, et c’est ce qui nous est, d’une certaine façon délivré. Cette dernière est à l’évidence au sujet de ce qu’on laisse derrière soi d’inachevé (dans le cas présent, sans le savoir) et qui revient sur les devants. On revient sur les deux frangins devant se débrouiller par eux-mêmes, avec un père toujours absent, et un penchant pour garder des choses l’un pour l’autre en sachant qu’il y aura une incompréhension. Après tout, jeune Sam ne voulait pas révéler son ambition de faire ses études, tout comme Dean avait gardé pour lui ce qu’il avait découvert à l’époque.

Face aux Winchester, nous avons le droit à une puissante créature issue de la mythologie slave qui, sincèrement, aurait mérité un épisode plus tôt dans Supernatural — et un bien plus ambitieux. La mécanique bien huilée de la série ressort et empêche une véritable montée de la tension ou la création d’un investissement. Dieu détruit des planètes, les frères Winchester s’arrêtent dans un motel pour affronter un monstre du passé qui manque définitivement de relief.

Cela nous ramène de nouveau à Billie et au fait que l’on ne peut que la rejoindre. On peut comprendre pourquoi les frères Winchester ont répondu à l’appel, mais sur un plan narratif, il y a vraiment la sensation que les scénaristes de Supernatural comblent du temps plus qu’il n’offre à Sam et Dean le dernier tour de poste avant le bouquet final. Cela ressemble un peu à de la perte de temps et c’est dommage.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.