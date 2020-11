Supernatural Saison 15 Episode 17 : L’union

Il est temps. Le plan pour détruire Dieu et reprendre le contrôle est amorcé dans cet épisode 17 de la saison 15 de Supernatural. Après deux épisodes où les scénaristes gagnaient du temps, l’ultime arc de la série est enclenché.

Pour tuer Chuck (et Amara), Jack doit compléter un dernier rituel. Les frères Winchester sont divisés sur la route à emprunter, avec Dean prêt à sacrifier n’importe qui dans le but de retrouver sa liberté et Sam déterminé à trouver, en compagnie de Castiel, un moyen de battre leur ennemi sans avoir à sacrifier Jack. Cela conduit le cadet des Winchester à se poser des questions dont les réponses auront de lourdes conséquences.

Voir le plan se mettre en place dans cet épisode de Supernatural nous annonce du retournement de situations à venir, et les scénaristes remplissent finalement les attentes en délivrant tout ce qu’on était présentement en droit d’attendre : un peu d’émotions et d’humour, un brin d’action et des enjeux qui prennent véritablement des proportions malgré le fait que l’on ne se trouve que dans un couloir du bunker.

Se divisant en trois chapitres représentés par un personnage — Amara, Dean et Sam — l’épisode possède le juste équilibre entre une intrigue plus que teasé et qui finit par se révéler et une véritable mise en perspective des motivations des personnages et des liens qui les unissent. L’histoire joue des différents rapports de force existants, entre dynamiques fraternelles et mythologie de la série et religieuse pour aider l’histoire à reprendre des couleurs. Entre la rencontre avec Adam, la symbolique sur Dieu (et ce qu’il est réellement), un Dean consumé par son besoin de se libérer de l’emprise de Chuck au point d’en perdre ses repères moraux, et un Sam qui passe enfin à l’action après avoir été temps en recul, l’épisode appuie sur les bons boutons, au bon moment.

Naturellement, la relation fraternelle reprend les devants, et un parallèle émerge entre les frères Winchester et Chuck et Amara, mais avec des effets différents. Car si la relation entre Sam et Dean repose sur la notion de sacrifice et qu’ils traverseraient tout l’un pour l’autre, Chuck est naturellement plus manipulateur et interroge les doutes de sa sœur non pas pour l’aider à voir à quel point ses émotions l’aveuglent, mais pour l’utiliser à son avantage. Chuck continue d’influencer l’histoire, ayant plusieurs coups d’avance même s’il ne parvient pas à pleinement contrôler les décisions finales des Winchester ou de Castiel.

Avec cet épisode de Supernatural, nous entrons véritablement dans l’ultime arc de la série, dans ces derniers moments épiques où les frères Winchester vont devoir jouer le tout pour le tout pour réussir à battre Dieu. Tout est là, entre visage familier, réorientation du récit pour redonner de la dimension aux ultimes enjeux et retournements de situations dont on ne sait pas comment les frères Winchester vont réussir à se sortir. Le compte à rebours a été déclenché avec succès, il ne reste plus que trois épisodes !

