Supernatural Saison 15 Episode 18 : Désespoir

Cette critique contient des spoilers importants sur l’épisode. Vous voilà prévenus !

La vie de Jack est dans la balance maintenant que le plan contre Chuck a été mis en action et ne s’est pas déroulé comme prévu dans le précédent épisode de Supernatural. Ce dix-huitième épisode se charge donc de résoudre le cliffhanger, avec les frères Winchester et leurs proches devant se battre pour leur survie.

Pour l’occasion, l’épisode est marqué par un certain nombre de visages familiers et du sacrifice avec plus ou moins d’émotions. L’intrigue se développe en cherchant à la fois à placer Sam et Dean dos au mur et à créer des moments-chocs pour faire grimper les enjeux. La réalisation de Richard Speight Jr. n’est pas à la hauteur, manquant d’un dynamisme certain pour véhiculer d’un bout à l’autre le sentiment d’urgence et d’oppression qui devrait dominer dans ce qui ressemble à une sorte de course contre la montre mal orchestrée.

Billie intervient tôt dans l’épisode pour résoudre la crise avec Jack et en amorcer une autre – indirectement – lorsque des proches des Winchester commencent à disparaitre. La Mort se présente alors comme une sorte d’étape à franchir avant le bouquet final, une adversaire à abattre avant d’en arriver à Chuck après les récentes découvertes. Dans l’ensemble, Billie, en force opposée aux Winchester, a toujours été à la hauteur des attentes et elle remplit majoritairement son rôle au sein de cet épisode.

Le problème réside dans l’incapacité de l’équipe créative à vraiment à créer une véritable montée de tension pour donner aux scènes toute leur dimension. En vérité, l’épisode se repose entièrement sur les acteurs qui sont là pour tirer sur la corde sensible dès le début. Le retour de Charlie en est l’exemple parfait, avec Felicia Day qui doit nous investir émotionnellement dans la vie de la jeune femme que nous n’avons pas vue depuis le début de la saison 14. Le bagage qui existe avec le personnage – ou avec Bobby et Donna, qui sont également présents – est utilisé pour donner aux évènements une dimension plus personnelle et bousculer. Cependant, l’effet n’est pas aussi présent que voulu, chacun étant au final assez limité dans ses agissements. La situation force Sam a devoir se contenter de quelques signes sur les murs, d’une formule et de devoir patienter, nous laissant ainsi en sa compagnie et autres proches avec un sentiment d’impuissance et surtout presque les bras ballants.

En bout de route, il n’y a que Castiel qui se voit offrir l’opportunité de faire plus en assistant Dean dans son combat contre La Mort jusqu’à décider de sacrifier pour sauver sa famille. Les scénaristes embrassant la relation qui existe entre les deux personnages et offre à l’ange un ultime discours libre à interprétation pour satisfaire tous les fans de la série, le groupe de shippers pour Cas/Dean et ceux qui préfèrent la relation fraternelle. Reste un dernier monologue poignant pour le personnage qui, dans une série où bien des personnages peinent à exprimer ce qu’il ressente verbalement et de manière éloquente, s’expose pleinement et trouve ainsi dans cette expression une célébration de ce que sa rencontre avec Dean lui a apporté : une famille et des expériences humaines. Il est alors un brin regrettable que l’épisode ne nous amène pas avec fluidité à cet instant et que la scène en elle-même ne soit pas très bien mise en valeur. L’arrivée de The Empty pour emporter Castiel et Billie manque d’intensité face à un Dean qui est confus, perdu puis mis à terre.

Au final, cet épisode de Supernatural rebondit sur les évènements du précédent pour empirer la situation des Winchester avant la confrontation finale, comme on pouvait s’y attendre. Il le fait malheureusement avec un certain manque de panache et de tension, les limites propres à la série (budgétaire, décors restreints, etc.) se ressentant beaucoup trop là où le précédent épisode parvenait assez bien à s’en accommoder ou à en dissimuler. Lorsque vint le moment de simplement signifier qu’il n’y a plus que Sam, Dean et Jack qui sont encore debout sur cette planète, le choc n’est pas total et la réalisation à peine perceptible avec juste un ou deux plans sur des lieux vides. Pour un épisode marqué par la mort d’un de ses personnages majeurs, Supernatural ne délivre pas le coup de poing recherché.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.