Supernatural Saison 15 Episode 20 : Carry On (fin de série)

Cet article contient de gros spoilers sur l’ultime épisode de Supernatural. Carry On !

La fin du précédent épisode de Supernatural pouvait très bien servir de fin de série, et disons-le, il apparait tout à fait possible de choisir que la série s’arrête là et que le dernier épisode n’existe pas. Pourquoi pas, surtout si on n’aime pas cette conclusion ? Surtout que ce dernier épisode prend la forme avant tout d’un épilogue, étant dénué de toutes formes de tension.

Après 15 saisons et avoir battu Chuck, les frères Winchester reprennent une vie normale. Ou plutôt, leurs existences, l’équipe créative reconnectant une dernière fois avec le Supernatural dès début, soit deux frères qui combattent des monstres.

La première partie est ainsi composée de différents éléments qui sont là pour rappeler les vieux souvenirs à l’aide de dialogues et une absence totale de visages familiers, possiblement la faute au COVID. Tout de même, cet épisode de Supernatural pourra compter sur Jim Beaver (Bobby) et c’est la moindre des choses, bien que l’on peut regretter que la série n’a pas forcément fait ses adieux à certaines figures de la série (qui méritait plus de revenir que Lucifer).

L’ensemble est pleinement orienté sur Sam et Dean, et cette relation fraternelle qui fut le cœur de la série, les deux frères étant plus ou moins incapables de fonctionner sans l’autre — comme cela fut exploré à plus d’une reprise au fil des saisons. Ce que cet épisode nous propose avait déjà, en partie, était fait par le passé.

Ainsi, Sam et Dean prennent la route pour une dernière affaire qui est particulièrement fine. En somme, il n’y a pas de véritable investigation et les Winchester se retrouvent rapidement à combattre des vampires masqués. Dans une confrontation peu épique, Dean va trouver la mort, avec des adieux allongés et émouvants avec son frère.

Dean a toujours voulu une fin de hunter et que son frère continue sa vie ensuite. C’est donc ce qui se produit et la seconde partie se propose de nous montrer cela. Si la première partie de l’épisode parait expéditive et aurait pu gagner à mieux remettre en avant le travail des Winchester sur le terrain, c’est dans la seconde et son portrait de la vie de Sam sans son frère que l’épisode échoue le plus. Celle-ci est pénalisée par un univers si réduit. Alors qu’il était important de véritablement offrir à Sam quelque chose de concret, un brin différent de ce qu’on a eu de différent par le passé et en hommage à l’univers de la série pour que tout se combine pour des adieux véritablement émouvants, il manque des personnages familiers, une véritable notion du temps, des expériences de Sam. Il s’est marié, mais sa femme ne possède pas de visage et on va ainsi supposer qu’il s’agit Eileen. Il a continué à chasser sans que cela ne soit montré. Avant tout, il élève son fils qu’il a nommé Dean. Et cerise sur le gâteau, Jared Padalecki porte l’une des pires perruques possibles qui marque la rétine !

Il en est de même au fond pour Dean qui arrive au Paradis où il ne retrouve que Bobby, puis Baby pour une dernière virée sur la route sur fond de Carry On My Wayward Son. Un enchainement de montages vient donc alimenter cet épilogue qui sert d’adieux et qui met ainsi un terme à la chasse aux démons des Winchester.

Après 15 années, une page se tourne où l’on dit définitivement adieux aux frères Winchester. Plus que l’épisode en lui-même, c’est sûrement l’idée qu’il n’y aura pas d’épisode la semaine prochaine et que l’on ne reverra pas les frères Winchester qui fait le plus son effet. 15 saisons de chasses aux monstres, d’épisodes horrifiques, méta, mythologiques, avec de nombreuses morts, des personnages et moments iconiques, d’anges et de démons sur la route américaine… enfin surtout autour et dans la forêt de Vancouver ! Et bien évidemment, merci à Sam et Dean Winchester d’avoir stoppé de nombreuses Apocalypses.

