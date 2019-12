Attention, cette critique contient quelques spoilers sur l’épisode. Vous voilà prévenus !

L’approche de la fin de la série implique de revisiter quelques classiques pour Supernatural — et d’autres évènements qui ne le sont pas. Cet épisode de mi-saison entre donc dans la seconde catégorie, avec le retour d’Adam/Michael (incarné par Jake Abel) plus de 200 épisodes après sa dernière apparition.

Sam, Dean et Castiel recherchent comment battre Chuck, lorsque l’ainé Winchester a une idée, en utilisant la tablette des démons qui va donc les conduire à recruter de nouveau Donatello et les pousser à rechercher Michael. Cela entraine des retrouvailles avec le demi-frère et une autre figure de la série qui nous a quittés il n’y a pas si longtemps que cela : Rowena.

Cet épisode de Supernatural sert deux buts. Le premier, et le plus évident, est naturellement de donner une nouvelle direction dans le combat contre Dieu. Le second est de confronter le passé et surtout ce qui n’a jamais été résolu avec Adam. La fin de la série est dès lors l’occasion de faire amende honorable sur le sujet.

Sur ce dernier point, les scénaristes de Supernatural n’en font pas trop, mais atteignent leur but. Les frères Winchester restent légèrement dans l’ombre de leur demi-frère/Michael, laissant ainsi la place aux possibles ressentiments de ce dernier. Surtout, l’ensemble aide à tourner la page sur un échec scénaristique et l’abandon qui en a découlé de la part des Winchester, habituellement pas le genre à baisser les bras facilement.

La recherche de Michael nous conduit en Enfer et plus spécifiquement vers des retrouvailles avec Rowena. La sorcière a toujours été une survivante et elle ne déçoit pas sur le sujet, ayant maintenant pris le contrôle de l’Enfer. Si cela peut diminuer quelque peu la valeur émotionnelle de sa conclusion avec Sam, cela reste fidèle au personnage, qui a toujours su s’adapter et prendre le contrôle.

Les scénaristes de Supernatural échouent cependant à donner forme, en bout de route, à un cliffhanger digne de ce nom pour cette mi-saison 15. Il n’y a pas de véritable montée des enjeux, même pour Eileen et Sam, dont on se doute assez tôt qu’il y a quelque chose de louche. Contactée par une hunter lui demandant son aide, Eileen tombe dans ce qui se révèle être un piège — en compagnie de Sam — mais sans que le danger, au final, ne soit pleinement illustré. En effet, on laisse les deux hunters face à leur ennemi sans rien de plus à se mettre sous la dent.

De même, Castiel et Dean sont laissés en plan, lorsque l’épisode se conclut. Adam/Michael leur a fourni ce dont ils avaient besoin et il repart. Le temps est peut-être compté, mais sans que l’on ne sente vraiment que chaque minute qui passe pourrait les éloigner de leur objectif. Les scénaristes de Supernatural n’ont alors pas du tout su créer de tension dans leurs dernières minutes. Comme les personnages, on est laissé en plan, et ce, jusqu’au 16 janvier 2020.

Tags : Supernatural moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.