Ted Lasso Saison 1 : Le coach qui met de bonne humeur

Proposée par AppleTV+, Ted Lasso est une nouvelle comédie de Bill Lawrence et Jason Sudeikis qui s’attarde, comme son nom l’indique, sur Ted Lasso. Un coach de football américain, recruté par Rebecca Welton, récente détentrice d’un club de football anglais (AFC Richmond), afin d’entrainer cette équipe de première division. Une arrivée qui est accueillie aussi bien par les joueurs et les journalistes que par les supporteurs avec un certain scepticisme.

Si Ted Lasso (Jason Sudeikis) se retrouve propulsé à la tête de cette équipe, malgré sa méconnaissance totale de ce sport, c’est avant tout pour mettre en œuvre — sans le savoir — le plan échafaudé par sa patronne, Rebecca Welton (Hannah Waddingham). Récemment divorcée d’un mari infidèle, cette dernière est décidée a se venger au travers de la seule chose qui a de la valeur aux yeux de son ex-époux : son club de football. En mettant un Amerloque au poste d’entraineur, elle espère obtenir sa revanche et savourer la lente noyade de l’AFC Richmond.

On pénètre la série par ce vestiaire, avec ces joueurs semblables à des incarnations des stéréotypes ancrés dans les esprits. Entre Jamie Tartt (Phil Dunster) véritable génie du ballon à l’égo surdimensionné, Dani Rojas (Cristo Fernández) et son enthousiasme inébranlable ou encore Roy Kent (Brett Goldstein) sorte de David Beckham malpoli, les personnalités s’entrechoquent bien souvent et donne à voir quelques échanges savoureux. Si Ted Lasso n’hésite jamais à offrir quelques raillerie sur l’univers footballistique, elle s’emploie avant tout à dessiner un vrai collectif qui va peu à peu gagner en homogénéité grâce aux méthodes de cet excentrique coach.

Sur cela vient se greffer les quiproquos et autres décalages émanant des différences culturelles entre le vieux et le nouveau continent. Cela passe par des gags tels que le fait que Ted Lasso ne parvienne pas a trouver un quelconque intérêt au thé, mais également par une confrontation entre le côté très classy des Anglais et l’immédiate familiarité des Américains.

La véritable force du show est à chercher du côté de son protagoniste. En effet, il ne faut que quelques scènes pour comprendre que Ted Lasso est une incarnation en chair et en os de l’optimisme. Loin de tout cynisme, Jason Sudeikis malaxe une personnalité à contrecourant de l’époque. D’une gentillesse sans borne, d’une candeur sans égale et d’une spontanéité enfantine, ce coach vient redorer des valeurs qu’on pourrait croire désuètes, mais qui s’avère plus nécessaires que jamais.

Lasso devient ainsi autant le moteur du show que son ancrage émotionnel. Ce personnage va, sans que les autres ne s’en rendent compte, contaminer son entourage. Le journaliste hautain du Guardian lui consacrera un article élogieux, sa patronne finira par se prendre d’affection pour sa personnalité, les joueurs — comme dit plus haut — vont parvenir à devenir un bloc. Cela alors même que ce coach traverse une période intime difficile. En effet, en pleine séparation avec sa femme et cette distance d’un océan avec son fils lui pèse. Cela donne quelques touches plus mélancoliques à l’ensemble, et surtout fait de sa bienveillance une arme pour contrer l’amertume qui pourrait le gagner.

Ainsi, Ted Lasso s’est imposée comme une des bonnes surprises de cet été/rentrée 2020. Avec sa tendresse, son optimisme et sa gentillesse, elle va, que vous le vouliez ou non, finir part vous séduire et donner un peu de douceur à vos visionnages sériels.

