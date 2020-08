The 100 Saison 7 Episode 11 : Etherea

Cette critique contient des spoilers sur l’épisode. Lisez à vos risques et périls !

Vous aviez cru Bellamy mort ? Bien sûr que non ! Reste qu’il aura fallu attendre l’épisode 11 de cette saison 7 de The 100 pour découvrir ce qui est arrivé au frère d’Octavia. Nous voilà alors à faire un pèlerinage sur la planète Etherea où est arrivé Bellamy après l’explosion. Pour s’en sortir et quitter ce monde, il doit demander l’aide du Conductor Doucette, gravement blessé à la jambe.

Cet épisode marque une rupture bienvenue dans la narration de cette saison 7 qui, après avoir su utiliser les différentes lignes temporelles pour dynamiser son récit, était retombée dans la monotonie. Reconnecter avec Bellamy change temporairement le rythme, alors même que ce dernier connait avec son voyage une expérience qui va le transformer.

Avant tout, cet épisode de The 100 est une aventure de survie assez classique où deux personnes n’ayant rien en commun doivent s’épauler et se soutenir s’ils veulent s’en sortir et retrouver leurs proches/leur planète. Plus de deux mois vont être retranscrits dans ces 45 minutes, pour mener Bellamy à une transformation de ces convictions.

Ce n’est pas très surprenant, plus d’une fois par le passé, Bellamy a démontré être avant tout un excellent second plus qu’un leader et quelqu’un qui se laisser influencer plus ou moins aisément. L’épisode a donc pour vocation de nous relater comment l’ami de Clarke passe de quelqu’un qui pense que le Second Dawn est juste des foutaises à un véritable croyant et suiveur du Shepherd.

N’ayant qu’un épisode pour nous mener à ce point, il est difficile de ne pas avoir la sensation que cela va trop vite pour Bellamy et que son expérience n’est pas suffisamment forte pour justifier un revirement de cette taille. Enfin, on peut toujours justement s’appuyer sur le passif du personnage et la vision dans la grotte pour l’expliquer, mais une plus grande insistance, plus de scènes auraient aidé à mener plus solidement à la conclusion.

Cela a aussi pour effet de faire perdre un peu d’attrait à la relation qui se développait entre Bellamy et Doucette. Les deux hommes doivent apprendre à s’entraider malgré les différences et des croyances drastiquement opposées. Voir émerger une amitié de cela était plaisant, mais l’effet est amoindri par le fait qu’ils finissent par se rejoindre et non juste apprendre à se respecter l’un et l’autre.

Heureusement, cet épisode de The 100 nous conduit à une réunion entre Bellamy et ses amis, ne repoussant pas l’inévitable au prochain épisode. Les retrouvailles ne sont pas aussi émotionnelles qu’on aurait pu l’espérer et surtout, elles sont écrites pour conduire au cliffhanger, avec Clarke, Octavia et Echo découvrant que Bellamy est maintenant un disciple de Bill. Après avoir éloigné le personnage pendant tout ce temps, l’intensité de cette réunion est sincèrement faible et presque dommageable à la narration. Après avoir insisté si fortement à dire que Bellamy était mort, même sans y croire, l’émotion est très contrôlée, le choc de voir Bellamy en vie à peine représenté.

Malgré tout, ce onzième épisode de The 100 nous permet de retrouver Bellamy et d’offrir une rupture dans la routine narrative de cette saison 7. Après la mort de Diyoza, le retour de Bellamy marque bel et bien l’amorce pour la dernière ligne droite. Plus que cinq épisodes.

