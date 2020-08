The 100 Saison 7 Episode 12 : L’étranger

Bellamy a retrouvé ses proches dans The 100, mais il n’est plus le Bellamy qu’ils ont connu. Il est maintenant un homme dévoué au culte du Second Dawn et un Disciple de Bill. Dès lors, les retrouvailles n’en sont pas vraiment et chacun maintient plus ou moins ses distances, cherchant à garder suffisamment de pouvoir pour rester en vie.

Alors, à l’image de Sheidheda, les scénaristes aime les parties d’échecs et les métaphores sur le sujet, quitte à se montrer on ne peut plus conventionnel sur ce point. Il faut dire que rien ne vaut un parallèle avec un jeu pour voir des enjeux où la vie ne tient qu’à un fil perdre de sa saveur. C’est usité et réducteur, mais explicite surtout à Sanctum. Là où le jeu à Bardo tourne rapidement en rond, Murphy à Sanctum reste un bon joueur. Le leader qui sommeille en lui s’est réveillé et ses proches ont bien remarqué qu’il n’est plus le lâche prêt à sacrifier les autres pour sauver sa vie. Emori et Indra signifient leur fierté et leur respect pour Murphy, ce qui est à la fois aussi grossier que drôle et rafraichissant. Cela fait chaud au cœur de voir John être reconnu à sa propre valeur, après tout ce temps et ainsi le conforter dans ces positions et confirmer cette évolution psychologique — à dix mille lieux de celle de Bellamy.

De ce fait, les évènements à Sanctum, quoique manquant de dynamisme et de surprises, s’articulent avec plus de fluidité et d’intérêt que ceux sur Bardo. Sheidheda est un ennemi basique pour The 100, mais voir Indra, Emori ou Murphy s’adapter aux circonstances pour mieux combattre le lendemain fait son petit effet. Ce n’est peut-être pas le scénario trépidant qu’on attend pour une dernière saison, mais cela reste divertissant là où Bardo ne cesse de s’enliser dans ces idées nébuleuses.

On pouvait espérer que le retour de Bellamy et sa nouvelle religion trouvée donneraient plus de sens au culte de Bill ou au moins nous offrirait des informations supplémentaires aidant à gagner en perspective. Ce n’est pas vraiment le cas, Bellamy se comportant comme un flamby qui, pour ne rien arranger, semble vouloir s’apitoyer sur son propre sort — face à ses amis qui le détestent.

Clarke tente de manœuvrer pour assurer la survie des siens avec un manque de passion palpable, que l’on peut au moins expliquer par le fait que ses options sont sincèrement réduites à ce stade. Le problème est avant tout que chacun reste gentiment à sa place, même lorsque Bellamy entre dans la pièce. Les personnages s’échangent des regards, mais les confrontations sont apathiques. Octavia est tragiquement inactive face à son frère, conservant une zénitude qui n’est pas trop d’actualité. Clarke ou Echo sont plus expressives, mais la mise en scène et les dialogues manquent de relief et tout est étrangement réservé. Pire, lorsque l’émotion se doit d’être au rendez-vous pour Hope et Jordan, le second aidant la première à faire face à la mort de sa mère, ils n’ont pas vraiment l’espace pour que cela porte ses fruits.

Au final, cet épisode de The 100 ne parvient pas à dignement capitaliser sur le retour de Bellamy et le fossé créé par ses nouvelles croyances. Il n’est alors pas étonnant de constater que l’équipe créative est motivée à s’éloigner quelque peu de Bardo pour que Clarke et ses proches puissent enfin respirer et recommencer à agir. Après tout, la dernière guerre est clairement pour le final de la série, et il y a encore trois épisodes à combler avant celui-ci.

The 100 saison 7 entre encore en pause, la série se poursuit à partir du 9 septembre sur The CW.

