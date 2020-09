The 100 Saison 7 Episode 13 : Verser le sang

Cette critique de The 100 contient de gros spoilers sur l’épisode. Vous êtes prévenus !

En compagnie de Bill, Bellamy et d’autres disciples, Clarke revenait sur Sanctum pour découvrir la prise de pouvoir de Sheidheda à la fin du précédent épisode de The 100. La série fait son retour pour ses ultimes épisodes en continuant à semer les cadavres et avec un manque de tragédie gênant.

Après tout ce temps sur Sanctum à assister aux manipulations et à la prise de pouvoir de Sheidheda, il est presque regrettable de voir qu’aucune confrontation digne de ce nom n’émerge entre Wonkru et le Second Dawn. Au contraire, Bill le réduit à néant en quelques secondes pour mieux se concentrer sur une mission qui a pour but de réunir le petit groupe de Clarke et de nous replacer les ultimes enjeux. À ce stade, Sheidheda devient instantanément une arrière-pensée, même si sa relation complexe avec Indra l’aide à rester pertinent durant cet épisode de The 100.

Ce treizième épisode gère avant tout, et avec peu de finesse, l’opposition existante entre Bellamy et ses amis. Un fossé s’est donc creusé entre l’homme croyant et dévoué à une cause plus grande que lui et le reste du groupe, mais surtout une Clarke toujours déterminée à éliminer tous ceux qui se mettent sur la route de sa survie et de celle de Madi. On avance néanmoins à l’aveuglette et pas mal d’improvisations pour le groupe qui réagit plus sur le coup qu’il ne parvient vraiment à prendre le contrôle de la situation. Même lorsque la fin arrive, il est difficile d’avoir le sentiment qu’ils ont le pouvoir, loin de là. Pire que tout, aucun dialogue n’a pu être instauré avec Bellamy, ostracisé par ses proches n’ayant au final aucune idée de ce qu’il a traversé (et, à l’évidence pas très intéressés).

On peut néanmoins au moins souligner qu’en nous offrant une seconde éclipse du Soleil rouge (la première ayant pris place dans le second épisode de la saison 6), les scénaristes parviennent à reconnecter un peu avec ce qu’était Sanctum à ses débuts. La présence de Joséphine, via les hallucinations de Gabriel, nous renvoie aux origines de cette planète, et au fait que la série s’apprête à tourner la page sans arrière pensée pour les quelques survivants.

L’épisode s’articule pour aider à couper les liens avec Sanctum, à pousser les personnages à tourner la page dessus lorsque cela n’a pas déjà été fait. La confrontation entre Raven et Nikki accentue ce sentiment, comme si celle-ci était inévitable et que sans elle, Raven ne pourrait pleinement accepter ses actes et apprendre à vivre avec. Les scénaristes de The 100 aiment verbaliser les traumatismes de leurs personnages, ne sachant plus comment les expliciter et les utiliser autrement.

Non pas qu’entendre les personnages se dire les choses franchement soit un souci. Cela évite parfois de perdre du temps, bien que cela n’empêche jamais les scénaristes de trop en faire. Les enjeux ne montent malheureusement pas aussi graduellement que voulu, et l’émotion peine à s’inviter lorsqu’elle doit être présente, la faute à une orchestration grossière et forcée des évènements.

C’est dommageable aux dernières et importantes minutes de l’épisode, marquant ainsi l’ultime scène entre Bellamy et Clarke, et par extension nos adieux à un Bellamy Blake si peu présent au sein de cette dernière saison. Car oui, Bellamy perd la vie à la fin et un « tout ça pour ça » émerge. Le parcours de Bellamy tout du long de la série n’a pas été toujours très inspiré, mais on aurait pu espérer une mort marquante — dans le bon sens du terme — pour un pilier de la série, et non une triste exécution réalisée par Clarke. On fait face à une sorte de vide, et le fait que Bellamy, après avoir été considéré comme mort, n’est jamais vraiment revenu et que les scénaristes n’ont pas vraiment su faire passer ce point comme il le fallait pour parvenir à créer un bouleversement émotionnel. Au final, ils l’ont tout simplement éliminé pour résoudre le problème. L’équipe créative nous achève avec un montage discutable qui fait grincer les dents et non monter les larmes aux yeux.

Les proches de Bellamy vont donc devoir de nouveau faire son deuil, ou pas, car il ne reste maintenant que trois épisodes pour conclure The 100 et nous conduire à The Last War.

