The 100 Saison 7 Episode 2 : Le Jardin

Après un épisode de reprise qui remettait en place la situation à Sanctum, le second épisode de The 100 suit le périple d’Echo et Gabriel en compagnie d’Hope après leur traversée de l’Anomalie et nous révèle ainsi ce qui est arrivé à Diyoza et Octavia.

Personne ne sera pris par surprise lorsque l’épisode officialise que le temps ne s’écoule pas à la même vitesse de l’autre côté de l’Anomalie qui nous conduit ainsi sur une autre planète. L’important ici est alors de travailler à recoller les morceaux de l’histoire pour avoir une meilleure compréhension de qui est Hope, et, dans le cas présent, du chemin parcouru par Octavia.

Si le concept avec lequel joue The 100 a déjà été mis en pratique avec un succès redoutable dans The Magicians, et que l’épisode ne possède pas l’intensité émotionnelle recherchée, l’ensemble a le mérite d’offrir de l’espace – et du temps – à Octavia pour réussir à se reconstruire à sa manière. Sa quête pour quitter la planète – nommée Sky Ring ou Beta – explore sa détermination, met en valeur la relation qu’elle a développée avec Diyoza ainsi que celle qu’elle a construite avec Hope.

D’une certaine manière, les scénaristes de The 100 avaient, de leur propre volonté, massacré Octavia en détruisant sa personnalité et en la rendant plus ou moins insupportable. La reconstruction de son identité a été amorcée au cours de la saison 6, mais on peut voir cet épisode comme mettant un point final au travail effectué. Les choix de Bellamy envers sa sœur ont pu être assez violents, occasionnellement discutables, mais le périple d’Octavia lui permet surtout d’accepter et comprendre les décisions qu’il a prise et la mener ainsi à vouloir retrouver son frère pour rebâtir une relation. Elle s’y accroche dur comme fer, et c’est donc l’un des moteurs principaux d’Octavia.

Naturellement, Diyoza est animée par son envie de vie paisible et de protéger Hope du monde de violence dont elle et Octavia sont issues. Se développe une famille, dans cette petite maison en bois et son jardin. Si l’épisode sert à lever le voile sur le passé d’Hope, le personnage ne prend pas pleinement corps à ce stade, restant trop dans l’ombre des femmes qui l’ont élevée.

Les scénaristes de The 100 ne vont naturellement pas se contenter de les laisser mener une existence tranquille, vu que l’on découvre que l’équipe du Eligius est passée sur cette planète, avec Becca Franco (Erica Cerra) en vidéo pour nous fournir les explications pseudo-scientifiques à Gabriel et Echo et une possible porte de sortie. Un procédé que l’on peut aisément qualifier de grossier dans le but de nous fournir un certain nombre d’informations et donner l’espoir à Echo et Gabriel de pouvoir retourner d’où ils viennent.

Bien évidemment, cet épisode de The 100 se charge d’intégrer une nouvelle menace pour la conclusion, Hope nous révélant que derrière le kidnapping de Bellamy se cache un groupe nommé « The Disciples », ayant un certain Anders en leader. La recherche de Bellamy s’affirme comme l’un des moteurs de cette ultime saison, qui a au moins l’avantage de créer un enjeu où il est aisé de s’investir. Plus que les guerres entre factions, à ce stade.

Cette saison 7 de The 100 nous délivre ainsi un second épisode plus posé qui, en explorant l’histoire d’Hope et ses liens avec Octavia et Diyoza, nous introduit de nouveaux éléments mythologiques et aide à mieux définir ce qui devrait en partie nous attendre dans cette ultime saison. En résulte un épisode plus engageant et prometteur pour la suite.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.