The 100 Saison 7 Episode 5 : Bienvenue sur Bardo

Les scénaristes de The 100 utilisent la dilatation temporelle pour rythmer leur narration, chaque épisode choisissant de nous relater les évènements par rapport à la ligne temporelle d’un personnage pour boucher les trous de l’histoire.

Ainsi, l’épisode 2 de cette saison 7 se terminait par la capture d’Octavia et Diyoza, sachant qu’Octavia retournerait un temps sur Sanctum. Pendant tout ce temps-là, Hope a grandi comme nous avons pu le voir dans l’épisode précédent et nous ne savons pas ce qui est arrivé à Bellamy une fois capturé à son tour.

L’équipe créative nous dévoile ainsi les pièces de son récit dans un ordre spécifique, mais qui laisse toujours un certain nombre de questions sans réponses pour la suite, à commencer par la situation de Diyoza qui mérite sûrement un épisode, et le cas Bellamy qui n’est pas pleinement résolu ici. Certes, Octavia a revu son frère sur Bardo, mais on se doute que la conclusion fournie par cet épisode 5 n’est pas définitive et qu’il y a encore des révélations à venir.

S’amuser avec le concept du temps permet sans aucun doute d’insuffler un rythme différent, et aider à se prendre au jeu, même si cela ne peut totalement compenser pour le fait que ce que nous découvrons des Disciples sur Bardo n’est pas ce qu’il y a de plus enthousiasmant. L’équipe de The 100 reste sur ses thématiques fortes, avec ses communautés plus ou moins endoctrinées et son leader charismatique problématique et dangereux, incarné par un Neal McDonough qui devient un habitué de ce genre de partition.

Dès lors, Bardo se fait trop familière : environnement aseptisé, société scientifico-militaire générique et grand discours sans saveur. Des éléments que The 100 a déjà visités par le passé. Nous avons même le droit au cliché du jeune homme (ici scientifique) qui s’éprend de la prisonnière et est prêt à risquer sa situation pour elle.

Il reste que ce n’est pas facile pour Sanctum de trouver sa place, lieu suscitant le moins de curiosité qui soit dans cette partie de l’univers à ce moment précis de The 100. Cependant, en éloignant Clarke et son petit groupe, cela laisse la place à Indra et Murphy pour prendre le contrôle de cette intrigue, pour mener à l’inévitable — soit la découverte de la véritable identité qui occupe le corps de Russell.

Indra et Murphy se complètent bien, et ni l’un ni l’autre ne sont le genre à perdre du temps en discussion inutile, tandis que le second a toujours tendance à réagir avec impulsion. Même s’il est difficile d’être pleinement investi dans Sanctum et son culte, le groupe de personnages qui s’y trouve est plus que solide et aide à mener avec fluidité à un point narratif que l’on aurait déjà dû atteindre, et qui aide ainsi à passer à l’étape suivante.

Au final, cet épisode 5 de The 100 saison 7 continue à faire progresser le récit avec une certaine efficacité. Si les éléments qui nous sont présentés semblent plus être du recyclé qu’autre chose, jouer avec la notion temporelle permet de nous les introduire avec moins de rigidité et de faire évoluer l’intrigue à un rythme satisfaisant.

