The 100 Saison 7 episode 6 : Nakara

Cette saison 7 de The 100 se poursuit, et l’équipe créative choisit de multiplier les points de vue. Laissant les problèmes liés à la dilatation temporelle de côté, nous suivons simplement chaque intrigue, avant tout tournée vers l’inconnu et la survie.

L’éparpillement des personnes ne sert pas, dans le cas présent, l’épisode qui peine à délivrer du contenu aidant vraiment la situation à évoluer…

Sur Bardo… Dans les couloirs

Pourtant, cet épisode de The 100 s’ouvre enfin sur Diyoza. Mais là où il était possible d’imaginer tout un épisode pour nous relater ce que la mère de Hope a traversé sur ce monde, les scénaristes optent pour quelques minutes de torture pour résumer tout ce qu’elle a dû traverser avant de retrouver, par un pur hasard ou un excellent timing – au choix – sa fille, Octavia, Gabriel et Echo dans les couloirs de Bardo.

C’est un cliché du genre de suivre un petit groupe en territoire ennemi, déambuler, pour réussir à s’échapper et rien ne nous est épargné ici, où le hasard fait franchement bien les choses. Que ce soit les retrouvailles avec Diyoza ou la rencontre avec Levitt, les scénaristes demandent à ce que l’on ferme les yeux sur ces concours de circonstances sincèrement poussifs pour que l’intrigue puisse évoluer… ou pas. En bout de route, le choix fait par Gabriel a pour effet de donner l’impression que tout ceci n’était que du remplissage. Un sentiment que l’on retrouve également auprès de Clarke.

Nakara et ses araignées aliens

Clarke et Cie sont arrivés sur la planète Nakara et ne tardent pas, naturellement, à arriver à la conclusion que ce n’est pas ici qu’ils vont retrouver Bellamy ou Octavia. Maintenant, ils n’ont plus qu’à trouver la pierre leur permettant de se rendre sur une autre planète.

Les scénaristes de The 100 jouent la carte de l’horreur et de la réduction budget en coinçant le groupe dans une cave humide et peu éclairée – qui n’est pas vraiment une cave – et aux prises avec des sortes d’araignées aliens qui veulent les manger. Elles ne sont pas très agressives ni très affamées, et la tension ne monte pas beaucoup. L’ensemble est tragiquement prévisible, ne menant au final qu’à la découverte par Miller et Niylah d’un symbole familier dont, à n’en pas douter, la présence sur cette planète sera explicitée plus tard dans la saison.

Sanctum et la quête de pouvoir

Reste alors la partition qui est jouée sur Sanctum, dont les notes nous sont familières, mais qui ont le mérite de servir avant tout à enfin reconnaitre la valeur d’Indra. L’orchestration est sincèrement discutable, bien qu’en accord en partie avec les us et coutumes de Wonkru.

Indra tente donc de garder le contrôle sur une situation qui ne cesse de lui échapper des mains, après avoir découvert qu’on leur a volé toutes leurs armes. Elle veut surtout éviter que Sheidheda ne parvienne à prendre le contrôle de son peuple qui, il faut le reconnaitre, a un don particulier pour suivre le premier psychopathe qui passe dans le coin, tout ça, car cela est en accord avec leurs coutumes. Murphy est présent pour pointer l’évidence du doigt et pousser ainsi Indra à réaliser qu’elle est plus qu’un soldat maintenant et qu’il est temps d’assumer sa véritable position. Comme la semaine précédente, cette partie sur Sanctum se contente avant tout d’officialiser ce que l’on savait déjà.

Cet épisode de The 100 saison 7 fait alors à sa manière du surplace. Les retrouvailles avec Diyoza ne sont pas suffisantes pour nous faire oublier que peu de distance est véritablement parcourue, qu’aucune révélation notable n’est réellement faite et que les personnages avancent lentement et à l’aveuglette.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.