The 100 Saison 7 Episode 9 : Le Troupeau

Après un épisode backdoor pilote revenant aux origines du culte Second Dawn, cette saison 7 de The 100 se poursuit en nous explicitant comment Echo, Octavia et Diyoza sont devenus des membres du culte — mais pas Hope. En somme, on ne rebondit pas encore sur l’arrivée de Clarke et Cie sur Bardo et on ne découvre toujours pas ce qui est arrivé à Bellamy, considéré mort.

Entre deux confrontations, les scénaristes de The 100 décident ainsi de créer un parallèle entre Bardo et Sanctum, pour mieux nous parler d’endoctrinement. Comme le demande près de la fin de l’épisode Sheidheda : « Que sont les sujets sans un roi ? » et d’une certaine manière, c’est bien l’interrogation au cœur de ces 45 minutes, avec toutes les imperfections propre à la série.

Sur Bardo.

Les quatre femmes se lancent dans l’entrainement pour devenir des membres à part entière du culte destiné à mener la dernière guerre. La der des der. Anders les introduits au fonctionnement de leur société, les scénaristes de The 100 reprenant ici quelques éléments basiques dystopiques en les traitant majoritairement avec superficialité. Malgré la volonté de faire qu’elles perdent leur individualité et de briser leurs liens personnels, la mise en scène ne cesse de les isoler et de les confronter les unes aux autres. Elles doivent embrasser la cause pour simplement devenir une pion au service de tous et non au service de ce qu’elles croient ou de ceux qu’elles aiment. Cependant, Second Dawn n’existe pas vraiment dans The 100, c’est un concept qui est mal dessiné, faute on peut imaginer de moyens et d’espaces. Leur environnement est toujours limité et leur nombre apparait encore plus ridicule à force que l’on progresse. Si Second Dawn forme une sorte d’unité où tout le monde partage les mêmes valeurs et motivations, ce n’est pas quatre pauvres enfants qui vont vraiment faire ce point. Le temps limité pour la présentation peut se comprendre, mais celui-ci est mal fait, tout simplement.

Au lieu de cela, l’ensemble repose sur une dichotomie entre Echo et Hope. La première embrasse la cause et devient rapidement le meilleur membre tandis que la seconde refuse à se fondre dans le moule malgré Charmaine et Octavia qui tentent de la convaincre de refouler ses émotions pour mieux duper l’ennemi. Le seul point positif ici est que les scénaristes articulent leur scénario pour nous présenter avant tout Echo investi dans la cause, et non une possible Echo qui ferait tout cela pour duper son ennemi et mieux se venger de ceux qui ont causé la mort de Bellamy.

Sur Sanctum.

En parallèle, ce qui devait se produire se produit sur Sanctum. C’est plus ou moins ce qu’on peut dire depuis le début de cette saison avec Sheidheda qui sort de sa cellule après négociations dans le but d’aider Murphy à désamorcer le conflit mené par Nikki et sauver Emori.

Nous avons passé la mi-saison de cette ultime saison de The 100 et continuer la mascarade des Prime était plus que risible. Cela a tenu plus longtemps qu’on ne pouvait l’imaginait, ne serait-ce que parce que Murphy n’a jamais été crédible dans le rôle de Daniel. Mais les sujets étaient aveugles, refusant d’accepter la chute de leurs Dieux. Il revient alors à Sheidheda de les éclairer sur ce point, et plus encore.

Naturellement, cela se termine en bain de sang. Le choix est fait de ne pas nous le montrer, avant tout car cela n’aurait rien apporté. Le montage est cependant plus que bancal pour essayer de véhiculer une once de doute ou d’angoisse face à la mauvaise décision prise par Indra. Une erreur forcée, ce qu’elle sait de Sheidheda aurait dû l’empêcher de prendre une telle décision. Fermer la porte en espérant obtenir un résultat spécifique était voué à l’échec et seul Murphy le perçoit instantanément.

Honnêtement, pour une ultime saison, il est difficile de ne pas se dire que Murphy et Indra auraient sincèrement mieux à faire à ce stade que devoir stopper Sheidheda. Si tout développement les concernant est appréciable, il est plus que temps de mettre un point final à cette storyline pour les libérer de ce passé encombrant, et permettre aux quelques âmes encore en vie à Sanctum de se tourner vers le futur, et la conclusion de la série.

Cette saison 7 de The 100 suit donc son cours, avec plus ou moins d’entrain. La mi-saison a été passé, mais la sensation de voir les intrigues être étirées devient persistante et souffre, pour ne pas aider, d’une orchestration mécanique alimentée de nombreux signaux sur la direction que les évènements vont prendre. Il est temps que cette dernière guerre dont ne cesse de nous parler Anders commence.

The 100 saison 7 entre en pause, la saison se poursuit à partir du 5 août sur The CW.

