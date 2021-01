The Bay Saison 2 : L’inspectrice Lisa Armstrong face à une nouvelle affaire, dès ce lundi sur France 2

La série policière britannique The Bay revient sur France 2 pour une deuxième saison. On y retrouve l’inspectrice de police Lisa Armstrong, confrontée à une nouvelle affaire dès ce lundi 4 janvier 2021 à 21h05, et à voir et revoir sur france.tv.

L’enquête sur la disparition des jumeaux Meredith a laissé des traces dans la vie de Lisa Armstrong, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Les conséquences de ses erreurs se font encore sentir des mois plus tard, et elle se retrouve contrainte de faire un travail de police ingrat, alors même que son collègue Med a pris du galon. À la suite d’un meurtre brutal au sein d’une famille aimante Lisa revient sur le devant de la scène. Elle doit de nouveau entrer dans les coulisses d’une famille, découvrir ses secrets, et prouver sa propre valeur, aussi bien auprès de ses collègues que de sa famille…

Plus précisément, c’est lors du barbecue organisé pour le départ en retraite de l’avocat Bill Bradwell que son beau-fils et associé Stephen Marshbrook est sauvagement assassiné chez lui. La police de Morecambe mène l’enquête au sein du cercle familial…

Composée de 6 épisodes, The Bay Saison 2 met à l’affiche Morven Christie (Capitaine Lisa Armstrong), Taheen Modak (Capitaine Med Kharim), Daniel Ryan (Commandant Tony Manning), Lyndsey Coulson (Penny Armstrong), Imogen King (Abbie Armstrong), Art Parkinson (Rob Armstrong), Sharon Small (Rose Marshbrook), James Cosmo (Bill Bradwell), Steven Robertson (Mark Bradwell), Joe Absolom (Andy Warren).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.