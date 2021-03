Que vaut The Equalizer, le reboot avec Queen Latifah ?

Cet article concerne les 4 premiers épisodes de la série The Equalizer de CBS.

Après avoir été rebootée au cinéma avec Denzel Washington en tête d’affiche, The Equalizer revient à la télévision sur CBS avec cette fois Queen Latifah dans le premier rôle. Développée par Terri Edda Miller et Andrew W. Marlowe, cette version 2021 reprend dans les grandes lignes le concept original.

Marchant dans les pas d’Edward Woodward, Queen Latifah devient ainsi Robyn McCall, ancienne agente du gouvernement qui décide de retourner à la vie civile et de se lancer dans une nouvelle carrière. Elle vient en aide à ceux qui n’ont plus personne vers qui se tourner.

Concrètement, Robyn est une justicière, mais elle est moins solitaire que ne l’était Robert McCall dans les années 80. S’il avait son lot de contacts et développa des alliés récurrents avec le temps, Robyn a déjà une équipe qui est bien rodée. Elle est assistée par un couple d’amis, Mel (Liza Lapira), ancienne tireuse d’élite devenue propriétaire d’un bar, et Harry (Adam Goldberg), un hacker. Elle peut également se tourner vers William Bishop (Chris Noth), ex-directeur de la CIA qui est à la tête de sa propre firme de sécurité. Enfin, il y a le détective Marcus Dante (Tory Kittle) de la police de New York.

Marcus n’est pas sans rappeler Carter (Taraji P. Henson) dans Person of Interest. En fait, The Equalizer est assez semblable à cette autre série CBS, mais sans l’intelligence artificielle qui mettait le duo de justiciers sur la piste de leurs clients de la semaine. Il lui manque également l’ambigüité morale et les ambitions narratives, deux éléments qui ont encore le temps d’être développés.

Pour le moment, The Equalizer a fait une entrée en matière convenable qui doit plus à Queen Latifah qui injecte une bonne dose de cool et de détermination dans son personnage qu’aux scénarios. Ils sont efficaces, mais aussi relativement standard dans leur structure. Ils fonctionnent d’une manière qui laisse peu de place aux temps morts. Ils n’offrent également pas beaucoup d’espace pour que les acteurs fassent plus que délivrer des lignes de dialogues nous poussant vers la scène suivante. Un mystère est introduit, un indice fait surface, un peu d’action s’ajoute et un autre mystère se présente…

Les scénaristes s’appuient alors sur des clichés pour tracer les grandes lignes des personnages. Ce n’est pas trop dérangeant au point de départ, sauf que l’on aurait pu espérer un peu plus pour mieux comprendre les motivations de Robyn et de ses associées. Elle veut faire le bien, ils sont prêts à aider. Ils ont de l’expérience et ils peuvent l’utiliser.

Après des mois turbulents aux États-Unis, on pouvait imaginer qu’une série sur une justicière afro-américaine qui intervient à la place de la police s’accompagnerait d’un discours plus pertinent. The Equalizer reste néanmoins inoffensive, poussant Robyn à s’attaquer à la corruption émanant des riches et puissants et à faire tomber quelques criminels établis. Les clients de Robyn ne sont pas vraiment victimes du système, plus que leur situation les mène dans une impasse.

Dans ce sens, The Equalizer propose de quoi divertir sans encourager à trop de réflexion. Il y a matière à accomplir bien plus et l’on peut espérer que ce démarrage manquant de conviction mènera à des récits plus engagés une fois que le show aura trouvé ses marques.

