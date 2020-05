The Flash Saison 6 Episode 19 : Le succès est assuré

Eva passe à l’action dans l’épisode 19 de la saison 6 de The Flash qui, suite à l’arrêt du tournage pour cause de COVID-19, sert également de final à cette saison et nous laisse ainsi avec une intrigue inachevée.

Du coup, personne n’est choqué lorsque les gentils ne gagnent pas, avec Eva affirmant son statut de vilaine charismatique déterminée présentement à éliminer son mari. Il revient alors à Barry et à ce qu’il lui reste d’équipe de s’organiser et de protéger Joseph Carver de celle qu’il a trahie.

Eva est déterminée à obtenir vengeance et les scénaristes de The Flash font un travail respectable a illustrer ce qui différencie Eva de Carver ainsi que ses convictions. En tant que méchante, Eva s’affirme comme une figure particulièrement organisée, déterminée et convaincue d’être dans ses droits, avec le petit brin de folie meurtrière qui fait plus que mettre à l’épreuve la Team Flash. Ses motivations sont palpables et elle ne perd pas de temps en grand discours ou en détour pour toucher à son but maintenant qu’elle en est proche.

Du coup, The Flash nous délivre une fin de saison qui confirme à quel point le Mirrorverse inspire l’équipe créative en termes d’action. Après la confrontation avec Iris, Eva utilise ingénieusement les miroirs pour manipuler, se déplacer, blesser et tuer. Visuellement parlant, cela est étrangement réjouissant à regarder, la série ayant eu un penchant pour se reposer sur ses lauriers et simplement miser sur les pouvoirs de speedster de Barry pour faire son point.

Ici, les talents d’Eva poussent à faire preuve d’imagination, autant que limiter Barry à courir dans tous les sens. Ainsi, cela laisse par la même occasion la place à d’autres membres de l’équipe de combattre, nous menant ainsi à un peu d’excentricité dans une scène de combat au rythme quelque peu irrégulier, mais qui fait plaisir à voir dans The Flash. Certes, la façon de mettre chacun a un coin de la pièce — Allegra avec Nash et Ralph avec Sue — a quelque chose d’un peu ridicule, mais chacun a le droit à son moment sous une forme ou une autre. Nash se révèle sincèrement utile, Allegra profite de l’absence de Camilla et Iris pour vraiment gagner une place légitime dans l’équipe, et le duo Ralph-Sue se bonifie.

En somme, malgré l’absence de Cisco et Iris, et une Caitlin/Frost hors service, la Team Flash reste fonctionnel et crédible. Tout n’est pas bien coordonné ou efficace, mais cet épisode laisse percevoir le fait que les scénaristes de The Flash peuvent réussir à développer leur team sans se reposer sur tous les membres originaux lorsqu’ils le veulent. Il y a donc du progrès sur ce sujet.

Malgré les enjeux autour d’Eva et Carver, l’intrigue secondaire avec Caitlin/Frost trouve une place plus naturelle que par le passé. De même, l’épisode fait un assez bon travail à repositionner Sue Deaborn dans l’intrigue pour légitimer qu’elle continue de fréquenter Ralph, et sûrement la Team Flash.

Cette saison 6 de The Flash ne se termine pas là où elle aurait dû initialement s’achever et nous laisse donc sur une intrigue inachevée, avec des méchants victorieux et une Team avec des membres séparés et qui doit s’organiser pour gagner le combat. En termes de fin imprévu, cela aurait pu être pire et laisse au moins avec des enjeux qui pourraient bien booster le début de la saison 7, qui sait ?

