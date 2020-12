The Flight Attendant Saison 1 : Vol mouvementé et réussi avec Kaley Cuoco

C’est le moment de prendre l’avion pour un voyage qui ne sera pas épargné par les turbulences au sein de la première saison de The Flight Attendant, série HBO Max (et qui sera diffusée en France sur Warner TV). Cette adaptation du roman de Chris Bohjalian se centre sur Cassandra “Cassie” Bowden (Kaley Cuoco), une hôtesse de l’air extrêmement fêtarde. Après avoir flirté avec un passager sur un vol pour Hong-Kong, elle passe la nuit avec lui et se réveille au matin à côté de son cadavre. Prise de panique, elle va tenter d’effacer les traces de sa présence dans la chambre, ce qui va avoir pour effet d’attirer l’attention sur elle, aussi bien du FBI que de ceux qui ont tué son amant d’un soir. Mais le traumatisme de cette expérience pourrait bien aussi réveiller en Cassie de vieilles blessures qu’elle cherchait à fuir.

The Flight Attendant commence en touchant à multiples genres au point qu’on ne sait pas vraiment dans quelle direction le récit va s’orienter. Par conséquent, on est toujours ou presque surpris. On se retrouve avec un mélange de thriller (qui a tué Alex Sokolov et pourquoi ?), de comédie (Cassie est un aimant à emmerdes), d’espionnage (on ne dira pas plus pour ne spoiler), de drame psychologique (Cassie est bien moins creuse qu’il n’y parait) et d’une petite touche de fantastique (dans la capacité qu’a Cassie de se projeter dans une adaptation à sa sauce d’un palais de la mémoire). Le tout dans un rythme effréné qui offre une série aussi bien agréable à suivre hebdomadairement qu’en enchaînant les huit épisodes les uns après les autres.

Se développant comme une fiction d’action dans laquelle on ne s’ennuie jamais, cette première saison de The Flight Attendant évite de tomber dans la répétition et s’accroche à son personnage principal pour s’affirmer comme une série sur l’alcoolisme. Notre hôtesse de l’air est bien une alcoolique notoire qui perd au fil des épisodes toute crédibilité auprès de ceux qui étaient prêts à l’aider. Elle possède une capacité à faire les mauvais choix qui peut ainsi trouver son origine dans son addiction. La série nous raconte alors également l’histoire d’une reconstruction avec Cassie qui, au milieu de ce chaos, arrive à faire un pont avec son passé pour l’accepter et ne plus chercher à le fuir. Cette introspection est d’ailleurs toute aussi intéressante que le mystère qui entoure la mort d’Alex, et bien plus touchante.

Les huit épisodes qui composent cette saison de The Flight Attendant possèdent par ailleurs une réalisation efficace tirant avant tout son inspiration des oeuvres d’espionnage (jusque dans le générique) et profite d’un casting compétent qui a de quoi ravir les fans de séries. C’est ainsi que l’on retrouve aux côtés de Kaley Cuoco, loin de son rôle de Penny dans The Big Bang Theory, Michiel Huisman (Game of Thrones), Michelle Gomez (Chilling Adventures of Sabrina), T.R Knight (Grey’s Anatomy), Zosia Mamet (Girls), Colin Woodell (The Purge) ou encore Alberto Frezza (Station 19). Des univers très différents les uns des autres, mais où chacun arrive à nous faire oublier ses rôles précédents. Sauf peut être Michelle Gomez, excellente en tueur à gages, mais dont le rôle de “méchante” est tout aussi ambigu dans ses intentions que celui de Mrs Wardwell !

La force de la saison est également qu’elle aurait pu être une mini série. Le final se termine de façon ouverte mais en ayant parfaitement répondu aux enjeux de la saison. Le renouvellement est donc une cerise – à l’eau de vie ! – sur le gâteau d’une saison réussie. Un deuxième volet des aventures de Cassie qui ne pourra qu’être bien différent de celui-ci mais certainement tout aussi mouvementé. Reste à savoir si les scénaristes pourront voler de leurs propres ailes sans le soutien du roman d’origine.

