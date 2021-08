The Looming Tower (mini-série) : La chronique réussie d’un échec tragique (sur Paris Première)

Il n’est pas vraiment nécessaire d’entrer dans les détails quand on évoque 9/11. Tout le monde sait ce qu’il s’est produit. Néanmoins, même si l’histoire est dehors depuis un moment maintenant, beaucoup ignorent encore pourquoi la tragédie n’a pas pu être évitée.

Basée sur le livre “La guerre cachée” de Lawrence Wright, The Looming Tower nous propose alors d’explorer cet angle. Ici, tout débute en 1998 avec les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie.

Plus précisément, on suit comment l’unité anti-terrorisme I-49 du FBI dirigée par John O’Neill (Jeff Daniels) a commencé à remonter la piste Al Qaeda à partir des informations récupérées durant leur investigation sur ces attentats.

Dans ce sens, The Looming Tower s’inscrit dans la lignée de Zero Dark Thirty, sauf que la CIA est ici l’ennemi et que tout finit mal.

En effet, si O’Neill avait eu accès à toutes les données qu’il demandait et si on l’avait laissé poursuivre les pistes qu’il déterrait, la tragédie aurait certainement pu être évitée. Le scénario de Dan Futterman ne dit pas les choses aussi clairement, mais c’est l’impression que l’on peut aisément retirer à voir comment les politiciens et la CIA ont tout fait, volontairement ou non, pour dérouter le FBI.

The Looming Tower ne distribue pas de blâmes, ce n’est pas nécessaire. À la place, elle offre en dix épisodes une page d’histoire où la réalité est telle qu’elle semble trop incroyable pour être autre chose que de la fiction. D’ailleurs, un épisode se termine avec les enregistrements réels d’une scène qui a été reproduite avec les acteurs, prouvant qu’il n’était pas question de tirer gratuitement sur des cibles faciles.

Il faut dire qu’avec Alex Gibney, réalisateur célébré de documentaire, à la production, la mini-série s’annonçait comme étant sérieuse sur son approche. De même, des personnes représentées dans le show ont été consultées, comme Ali Soufan, l’agent du FBI brillamment incarné par Tahar Rahim qui est notre point d’entrée dans l’histoire.

Soufan rejoint O’Neill pour combler un manque ridicule, il n’y a pas assez d’agents parlant arabe. Dégouté par le détournement que les terroristes font de sa religion, il est déterminé à lutter contre Al Qaeda. Sa passion est ce qui captive le plus. Les murs bureaucratiques qu’il rencontre sont ce qui frustre le plus.

Des frustrations, il y a en a dans The Looming Tower, car les agents du FBI sont menés en bateau par ceux de la CIA qui croient être les seuls capables de mener la guerre contre le terrorisme. Leur rétention d’informations devient rapidement l’argument premier de la série et il ne cesse d’être étoffé.

Cela dit, c’est avant tout une histoire humaine et, si les multiples maitresses de John O’Neill sont parfois des distractions, elles jouent un rôle pour nous parler de l’homme. Il aurait été facile de se laisser noyer dans les faits, mais l’histoire n’aurait pas été aussi captivante à suivre si l’on nous livrait des portraits lisses, cachant les imperfections des uns et des autres qui deviendront les outils de leur chute.

La fin de The Looming Tower est bien connue, mais son intérêt ne repose pas dans sa conclusion. Cette mini-série parvient à être passionnante parce que, même si l’on ne perd jamais de vue la tragédie se profilant à l’horizon, elle nous fait croire qu’O’Neill, Soufan et leurs collègues peuvent éviter l’inévitable. Après tout, ils étaient si proches des informations qui leur étaient nécessaires que stopper l’attentat apparait régulièrement comme étant une possibilité malgré tout. C’est là où réside la tragédie qui nous est ici racontée et cela est fait brillamment. Définitivement, une série à voir.

Publié en mai 2018, cet article est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de la diffusion de The Looming Tower sur Paris Première. Vous pouvez également retrouver l’intégralité de la série en France sur Amazon Prime Video.

