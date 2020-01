The Mandalorian Saison 1 : Une première mission réussie

Série utilisée pour promouvoir le lancement pour la nouvelle plateforme de streaming Disney+, The Mandalorian est une création de Jon Favreau (Iron Man, Le roi lion) qui prend place dans l’univers de la franchise Star Wars entre les films Le Retour du jedi et Le Réveil de la Force. L’histoire suit un chasseur de primes Mandalorien, dans la même veine que Jango et Boba Fett. Rencontrant des difficultés à trouver de nouveaux contrats sous le régime de la Nouvelle République, il accepte une mission non officielle. Cependant, une fois sa cible retrouvée, le mercenaire fera tout pour la protéger.

L’une des premières choses à noter concernant The Mandalorian est que, en plus d’être une extension de la franchise Star Wars, elle fonctionne également très bien comme création indépendante ou en tant que point d’entrée pour les néophytes. Les aventures de Mando (Pedro Pascal) permettent de découvrir l’univers sans difficulté grâce à une histoire qui se veut simple et épisodique. Bien sûr, les clins d’œil sont bel et bien présents et sont toujours plus nombreux à chaque épisode pour les plus observateurs, ce qui permet finalement à tout le monde d’y trouver son compte.

Ce qui est proposé est avant tout une fresque épique où les tableaux s’enchaînent sans vraiment se ressembler et qui surprend à maintes reprises. Il est possible de regretter qu’il n’y ait pas un arc narratif plus affirmé, mais dans l’ensemble, la série fonctionne grâce à ses aventures indépendantes.

Celles-ci permettent une diversification des lieux visités et des personnages rencontrés au point que s’ennuyer devient impossible. Cela est d’autant plus vrai avec ce que proposent les deux épisodes finaux, révélateurs de l’ambition de l’équipe créative, qui rallient des visages précédemment rencontrés autour de notre héros pour une dernière confrontation réalisée avec brio.

Il faut dire que la direction de Jon Favreau est un plus non négligeable. Influencée sans conteste par un amour de la franchise et des westerns, l’histoire jongle brillamment entre humour, action et enjeux émotionnels. De plus, il y a un clair désir d’aller droit au but. Rares sont les occasions où la série semble meubler pour gagner du temps, chaque histoire étant différente dans sa durée pour se concentrer sur l’essentiel.

Cela dit, il est vrai qu’un propos manque parfois à l’appel, une double lecture possible. Les aventures de Mando ne se ressemblent peut-être pas, mais elles manquent parfois de sens ou d’un message auquel s’accrocher.

Il est certain que cette première saison, de par l’union du mercenaire au fantastique bébé de la même race que Yoda, cherche à humaniser le personnage et à jouer sur une lecture plus intimiste. Le seul problème est qu’en s’attardant si peu sur les motivations de nos héros, leur passé ou leurs aspirations personnelles, les instances plus émotionnelles ont du mal à retenir l’attention, dépassées par des séquences d’actions épiques ou un humour marqué.

Finalement, avec seulement 8 épisodes, The Mandalorian réussit facilement à convaincre. Il ne s’agit pas ici d’une série à la recherche d’une intrigue alambiquée pour creuser davantage les mystères d’une franchise gigantesque. C’est une petite porte d’entrée, un divertissement qui sait ce qu’il doit raconter et comment le faire efficacement. Certains points méritent certainement d’être explorés davantage, en particulier au niveau des personnages présentés et de leur relation au chasseur de prime. Malgré cela, il est impossible de dire que ces aventures n’ont pas délivré le fun escompté.

