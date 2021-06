The Sinner Saison 3 : Quand le meurtre n’est qu’un symptôme (sur Netflix)

Au point de départ, The Sinner a été présentée comme étant une anthologie. Ce n’est évidemment pas réellement le cas, puisque nous retrouvons chaque saison le détective Harry Ambrose (Bill Pullman) pour une nouvelle investigation.

Dans la troisième, il est question d’un accident de la route que mena à la mort suspicieuse du conducteur du véhicule. Du moins, suspicieuse pour Harry. Il avait raison, naturellement. Le sympathique professeur Jamie Burns (Matt Bomer) est responsable du décès de son ami Nick Haas (Chris Messina).

Le mystère dans The Sinner n’est jamais l’identité du meurtrier, mais ses motivations. Cette saison 3 se montre alors assez explicite quand il est question des crimes commis par Jamie. Plus Harry Ambrose s’intéresse à lui et plus il en commet. Le détective et le meurtrier se lancent rapidement dans une relation compliquée alimentée par une quête existentielle partagée qui les plongera dans des zones terriblement sombres dont ils ressortent toujours plus changés.

Si cela fonctionne, c’est principalement parce que la série n’est effectivement pas une anthologie. Toute la dynamique qui est mise en place entre Harry et Jamie s’appuie sur notre familiarité avec le détective. On sait qu’il est capable de s’investir plus que de raison dans une affaire au point de se perdre lui-même. C’est ce qui fait de lui un personnage si fascinant. Il rend chaque saison toujours plus tangible sur le plan émotionnel.

D’une certaine manière, c’est à la fois ce qui fait que certains morceaux de cette saison 3 sont brillants et que d’autres finissent par l’être un peu moins. L’idée de The Sinner est de nous expliquer ce qui pousse des personnes à commettre l’irréparable. Cela est assez bien explicité avec Jamie et, quand Harry exploite l’état psychologique chancelant de son suspect pour obtenir une arrestation, l’histoire nous a donné tout ce qu’elle avait.

Ce qui suit n’en est pas moins captivant, mais les scénaristes font du dernier quart de la saison un long épilogue devant mener Harry à une réalisation qu’il aurait pu atteindre plus directement. Cela devient presque vicieux, car ce n’est plus à propos des motivations du tueur, mais au sujet de l’incapacité d’Harry à gérer les maux de son existence.

La saison finit par tourner sur elle-même, poussant plus que de nécessaire son analyse psychologique de Jamie dans le but de justifier des actions qui dépendent de ce qu’Harry peut encore nous donner. La fascination devient confuse et déconcertante.

Dans ce sens, The Sinner parait être arrivée au bout de son concept. Du moins, dans sa forme actuelle. Bill Pullman est plus brillant que jamais dans la peau d’Harry Ambrose et trouve une nouvelle fois un opposant de taille avec Matt Bomer qui délivre une des meilleures performances de sa carrière. Les acteurs font le spectacle, envoutent et perturbent.

C’est ce qui rend cette saison 3 cohérente d’un bout à l’autre, malgré un scénario qui insiste trop longuement à faire un point qui a été pleinement exploré presque trop tôt. Jamie et Harry font face à leur mortalité et leur solitude, mais auraient peut-être dû consulter un psychiatre avant qu’il ne soit trop tard.

En bout de course, The Sinner nous livre une saison 3 qui est globalement très bonne à suivre, mais qui n’a pas su retrouver le parfait équilibre de la précédente entre la quête de vérité et l’exploration des racines du mal. Elle fut éprouvante à suivre et délivre ce qu’elle promet, mais elle finit par laisser perplexe sur ce qu’elle cherchait à réellement dire au final. Cela ferait une bonne conclusion pour Harry Ambrose. Il serait certainement intéressant d’explorer le concept avec un nouveau protagoniste à ce stade.

Déjà publié en avril 2020, cet article est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de la mise en ligne sur Netflix de cette saison 3 de The Sinner.

