The Third Day : Horreur folklorique et tragédie familiale pour série envoûtante

Située au milieu de l’estuaire de la rivière Blackwater, à l’est de l’Angleterre, l’île d’Osea apparait comme un lieu un peu à part et isolé du monde. C’est sur cette dernière que se passe l’action de The Third Day, création de Felix Barrett et Dennis Kelly (Utopia) pour HBO et Sky Atlantic.

Naviguant dans le genre de l’horreur folklorique — et portant ainsi les traces de l’influence du classique anglais The Wicker Man —, cette mini-série se dote au départ d’une aura un brin mystérieuse pour, progressivement, révéler les dessous et croyances de sa communauté et les tourments de ses personnages.

Pour cela, The Third Day se compose de trois parties — chacune associée à une saison — dont la seconde correspondant à un live event de 12 heures n’est pas abordée ici. Servant de pont entre les deux autres parties, elle n’influe pas sur la trame des évènements.

Partie 1 : L’été

Tout commence avec Sam (Jude Law), un homme qui se rend près de l’île Osea pour réaliser un rituel personnel de deuil pour son fils, qui fut kidnappé et tué. Lorsqu’il est témoin de la tentative de suicide d’une jeune fille, Sam intervient et se retrouve alors sur Osea. Malgré des tentatives pour quitter l’île, il ne parvient pas à s’en aller. Comme attiré par ce lieu, Sam découvre une communauté soudée, isolée, possédant ses propres rituels et prête à tout pour préserver ses croyances.

S’ensuit un récit aux couleurs saturées, aux plans naturalistes et à la bande sonore oppressante où la ligne entre la vérité et le mensonge ne cesse d’être revue. De sa rencontre avec les Martin (Paddy Considine et Emily Watson) à sa relation avec Jess (Katherine Waterston), Sam vogue entre réalité et hallucination, accentuée par des problèmes psychologiques et de la consommation de drogues. Qui ment ? Qui dit la vérité ? Que sont tous ces rituels et croyances qui animent la communauté ? Qui sont ces gens ?

The Third Day multiplie les pistes pour semer le doute, délivre son lot d’images étranges et ses retournements de situations nous entrainant un peu plus dans le fonctionnement du culte qui prend place sur cette île et dans lequel Sam trouve une place stratégique. La série en fait parfois un peu trop pour créer un sentiment de doute, d’oppression, pousser les sens à réagir avec son ambiance sonore, la saturation de ses couleurs et une beauté naturelle de l’environnement. Mais cela fonctionne, et participe à s’immerger dans cette histoire.

Au-delà de ses effets de style, The Third Day progresse pour exposer à la fois les effets du deuil sur Sam et ceux de l’isolationnisme sur ce dernier et la communauté de l’île. Avec cette dernière coupée du monde, bercée dans ses propres croyances, déterminée à protéger son mode de vie au détriment d’autrui, la violence s’affirme, autant sur un plan psychologique que physique jusqu’à créer une brisure totale.

Partie 3 : L’hiver

Alors que la première partie de The Third Day relatait avant tout le voyage de Sam, la troisième partie nous ramenant sur l’île en plein hiver nous retrace celui d’Helen (Naomie Harris). Plusieurs mois se sont donc écoulés lorsqu’elle arrive avec ses deux filles, Ellie et Lu. Présentée comme une virée pour l’anniversaire de son ainée, Helen a d’autres raisons de se trouver sur l’île. Dès son arrivée, on lui fait comprendre qu’il serait préférable pour elle de repartir. Cependant, Helen ne peut pas et va alors se retrouver prise au milieu d’un conflit de pouvoir animant la communauté locale.

Pour coller à la saison, The Third Day diminue certains effets visuels sans pour autant négliger la nature. L’île en hiver possède une beauté différente, une qui s’accorde avec la froideur, l’isolement et les divisions.

Si le culte qui définit l’île devient encore plus menaçant, c’est aussi le cas du deuil qui a défini Sam durant la première partie. Avec Helen vient des explications qui jettent un nouvel éclairage sur la tragédie et le comportement de Sam, comment la réalité a été transformée après cette perte et l’incapacité à réussir à y retrouver une place. La série joue alors des parallèles, entre l’isolement émotionnel et physique, entre le monde extérieur et celui d’Osea, entre l’individu et la communauté. Et naturellement la famille et comment cette dernière est impactée. Entre le besoin d’appartenance et celui de donner du sens à la tragédie, The Third Day expose la fragilité psychologique, la capacité à se reconstruire pour progresser, les liens entre le passé et le présent.

Là où Sam cherchait à fuir, Helen a besoin de confrontation et d’explications pour pouvoir progresser et se sortir de l’enfer d’où elle se trouve avec ses filles. Ce qui compte reste bien le choix final, pour se libérer, ou celui de rester.

The Third Day se présente au départ comme une série un brin mystérieuse, nous plongeant dans une petite communauté aux pratiques et croyances qui nous entraine dans une horreur folklorique mise en valeur par son traitement visuel. Les secrets et mensonges de la communauté participent à rendre le récit plus opaque, mais au fil des épisodes, l’œuvre de Felix Barrett et Dennis Kelly s’affirme pour être une exploration de la perte et du deuil, d’une réalité qui se déforme face à la tragédie et à la douleur et la lutte qui en découle pour rester connecter au monde. Il en ressort une œuvre déstabilisante et émotionnelle.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.