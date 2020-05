Tommy Saison 1 : Que vaut la série policière avec Edie Falco ?

Quelques mois après la conclusion de Madam Secretary sur CBS, le network paraissait avoir trouvé une remplaçante avec Tommy. Cette création de Paul Attanasio (Homicide, House, Bull) a en effet la forme d’une nouvelle série politique centrée sur une femme dans une position de pouvoir qui a le mérite d’être également une série policière.

L’histoire nous entraine à Los Angeles auprès d’Abigail « Tommy » Thomas (Edie Falco), une haute gradée de la police de New York qui devient la Chef de la Police locale. C’est un challenge de taille pour Tommy qui doit dès lors utiliser son imparable honnêteté et des tactiques risquées pour naviguer les problèmes sociaux et politiques qui s’entremêlent avec le maintien de la paix.

Une formule efficace

Il n’est pas question de livrer une version L.A. de Blue Bloods qui mélange le drame familial avec le policier. Dans le cas de Tommy, même si nous avons le droit à une affaire majeure par semaine — la chef de la police ne va pas s’intéresser à de banales infractions — les enjeux reposent sur la manière dont Tommy va réussir à imposer sa façon d’opérer pour obtenir le résultat rechercher, on ne suit pas les détectives et officiers. Cela passe donc par des rendez-vous avec le maire, des négociations avec d’autres branches du gouvernement ou simplement des discussions avec la communauté. Il y a inévitablement un compromis à faire.

Ainsi, la série se révèle être en grande partie politique. Du moins, durant la première moitié de la saison. Progressivement, le travail de policier prend le dessus. On trouve toujours une pointe de politique et même une touche de drame familial — la fille de Tommy fait de régulières apparitions —, mais les enjeux deviennent typiques d’une série policière générique.

Une chef de la police pas comme les autres

Bien entendu, l’attrait premier de Tommy n’est autre qu’Edie Falco. Il y a de quoi être surpris de la voir à la tête d’une série CBS, mais personne ne peut renier le plaisir de la retrouver à l’écran. De plus, il est difficile d’imaginer qu’une actrice de son calibre allait jouer un personnage fade et unidimensionnel.

Même si elle est bien entourée, notamment avec Thomas Sadoski dans le rôle du maire et Adelaide Clemens en directrice de la communication pour la police, Edie Falco se retrouve à faire le plus lourd du travail afin de maintenir ce qui doit différencier la série du reste du lot.

Tommy est donc sur tous les fronts et, si cela permet d’exploiter ses principaux traits de caractère, cela diminue également progressivement l’intérêt qu’il y avait à suivre la chef de la police. Cela n’est pas aidé durant la seconde partie de son unique saison avec le développement d’une conspiration qui vise à la faire remplacer. Même si elle est assez bien construite, cette intrigue cannibalise tout le reste et tend à rendre la série plus conventionnelle en bout de course.

Le plus regrettable est que l’entourage de Tommy était assez bien développé dans un premier temps, mais l’intérêt porté par les scénaristes pour les personnages secondaires s’estompe progressivement et ils ne sont plus réellement bien mis en valeur.

Quand elle débuta, Tommy affichait un véritable potentiel. Elle semblait avoir immédiatement trouvé une formule qui lui permettait d’être plus qu’une série policière banale. Cela ne dura donc pas. Elle fournit tout de même un divertissement solide dans son registre, bien aidée par Edie Falco, et a le mérite de boucler son intrigue principale, ne rendant pas le visionnage de cette désormais unique saison frustrant dans sa conclusion.

