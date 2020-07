Une saison 2 pour Vienna Blood, Max Liebermann et Oskar Rheinhardt continuent leurs investigations sur BBC Two

BBC Two reste à Vienne au début du XIX siècle avec le renouvellement pour une saison 2 de Vienna Blood, série policière portant à l’écran la série littéraire Les Carnets de Max Liebermann de Frank Tallis.

Co-production entre l’Angleterre et l’Autriche, Vienna Blood prend ainsi place à une époque où la philosophie, la science et l’art entraient en collision et les nouvelles idées étaient débattues dans les cafés et à l’opéra. On suit Max Liebermann (Matthew Beard), un brillant docteur qui a étudié avec le fameux Sigmund Freud. Lorsque Max rencontre Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer), un inspecteur de police autrichien qui rencontre des difficultés à résoudre une étrange affaire, il lui propose son aide. Les talents scientifiques et la capacité à analyser et comprendre le comportement humain de Max aide alors Oscar à résoudre les affaires les plus complexes de Vienne.

C’est le scénariste Steve Thompson qui se charge de porter à l’écran les romans de Frank Tallis, la première saison reprenant alors le format de Sherlock – c’est à dire 3 épisodes de 90 minutes. En saison 2, on retrouvera derrière la caméra Robert Dornhelm (déjà présent en saison 1), la production commençant en août à Vienne pour une diffusion en 2021.

Vienna Blood fut un succès pour BBC Two en 2019, ainsi que pour ORF en Autriche. La série a par ailleurs été vendu dans de nombreux pays, dont la France bien qu’aucune date de diffusion n’a encore été annoncé.