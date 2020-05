Westworld Saison 3 Episode 8 : Théorie de la crise (fin de saison)

Comme cela semble se faire de manière de plus en plus systématique avec les séries HBO, cette saison 3 de Westworld se termine avec un épisode plus long que d’habitude. Il y avait visiblement besoin de 20 minutes de plus pour tout boucler.

Du moins, selon les scénaristes, car ce huitième et dernier épisode tend à étirer sans raison des situations dont la chute est souvent téléphonée. Il faut dire que les principales thématiques sont ressassées depuis un moment et il est difficile de trouver quelque chose de nouveau à ajouter.

Suite à la conclusion du précédent épisode, l’histoire reprend avec Caleb qui ranime Dolores, tandis que Maeve est de retour auprès de Serac. On prend les mêmes et l’on recommence avec une dose de chaos supplémentaire. La répétition a toujours fait partie de Westworld, on ne peut donc pas s’étonner de ce qu’il se passe. Les différentes options sont ainsi explorées et l’on finit par voir ressortir les erreurs qui mènent à une révélation.

Cela en est une pour Maeve et pour Caleb, mais pas pour Dolores. Il apparait que, depuis le début, tout le monde avait vraiment tort à son sujet, elle voulait réellement donner aux humains la possibilité de choisir. Certes, cela doit conduire à leur destruction, mais c’est leur volonté, pas la sienne.

Le souci est que, à force de semer le doute sur les intentions des uns et des autres pendant toute la saison, les scénaristes ont fini par créer une confusion qui rend ce qu’il se produit dans ce season finale quelque peu ennuyeux. Les grands moments révélateurs arrivent après trop de gymnastique sémantique et de retournements de veste, il n’est pas aisé de se sentir encore concerné.

C’est un peu regrettable que toute cette saison de Westworld se soit articulée autour des actions de Dolores pour que, quand vient la conclusion, l’on débatte toujours de ce qu’elle cherchait à accomplir. Il ne reste alors que quelques minutes pour réellement apprécier la destination atteinte, avant que les scènes post-génériques confirment une fois pour toutes qu’il ne s’agissait bien que d’introduire la saison 4.

Le voyage fut mouvementé. Il y avait de bonnes idées, d’autres qui auraient mérité d’être légèrement plus fraiches et d’autres qui auraient gagné à avoir plus de sens. Néanmoins, certaines choses ont vraiment bien fonctionné dans cette saison 3, mais seulement si on les prend indépendamment. Quand vient le moment de la conclusion et que l’on additionne le tout, le résultat n’est pas aussi élevé qu’il aurait pu l’être.

Cela est en grande partie dû à la volonté des scénaristes à constamment noyer le poisson. Même quand ils parviennent à exprimer clairement où ils veulent en venir, ils trouvent le moyen de tout remettre en cause presque instantanément. En conséquence, on n’a pas cessé d’avancer pour mieux reculer et cela se finit avec une énième réflexion sur le libre arbitre sans qu’il y ait vraiment plus d’ajouté par rapport à ce qui a déjà été dit durant les deux premières saisons.

Cette saison 3 de Westworld a su étendre l’univers du show, lui offrir une dimension supplémentaire et de nouveaux dangers. Si la structure narrative en a profité pour évoluer, les scénaristes n’ont pas pu s’empêcher d’essayer de rendre leur histoire en apparences bien plus complexe qu’elle n’avait besoin de l’être. La mythologie de la série n’en ressort pas plus limpide et l’ensemble est donc diminué à cause de cela dans ce season finale.

Après tout ce que Dolores a fait pour nous mener à cette conclusion, on pouvait s’attendre à des explosions, mais Westworld entre en pause en générant simplement des étincelles — et en nous noyant dans les discussions sans fin. La promesse semble être que le boum viendra par la suite, mais ce n’est pas réellement une manière intéressante de nous laisser dans l’expectative après tout ce qui a précédé. C’est dommage, car tout paraissait là pour qu’une chute épique se produise, mais il faudra donc patienter encore pour l’avoir.

