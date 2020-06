What We Do In The Shadows Saison 2 : Morts et heureux de l’être

La télévision américaine n’est pas en manque de joyeux idiots, en particulier dans le registre des comédies. Comme la première saison de What We Do In The Shadows nous l’a montré, quand les idiots sont des vampires, c’est encore plus glorieux — et ce n’est pas la seconde saison qui va prouver le contraire.

Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) et Colin Robinson (Mark Proksch) sont donc de retour et, plus que jamais, Guillermo (Harvey Guillen) est là pour les servir. Il est cependant pris dans un conflit personnel. Il a découvert qu’il était un descendant d’Abraham Van Helsing et que tuer des vampires est dans son sang. Malgré tout, il veut vraiment devenir un vampire, même si Nandor est toujours aussi évasif quand il aborde la question avec lui.

Combien de vampires Guillermo doit-il tuer pour sauver la vie de son maitre et de ses colocataires ingrats ? Beaucoup. C’est un des nombreux running gags de cette saison 2 de What We Do In The Shadows qui continue par ailleurs d’exploiter ceux qui ont été lancés durant la première saison.

En effet, plus il y a d’épisodes et plus l’humour de la série apparait robuste. Même quand on nous sert une histoire déconnectée de tout le reste, le petit monde des vampires de Long Island en ressort grandit. Il faut dire que Nandor, Laszlo et Nadja n’ont de cesse de nous offrir des anecdotes absurdes sur leur passé pour introduire ce qui se déroule dans le présent, donnant constamment l’impression qu’ils sont une source inépuisable de gags qui se déversent dans un fleuve ininterrompu de dialogues délirants.

Étonnement, même Colin Robinson qui est pourtant bien plus connecté avec le monde dans lequel il vit et montre une certaine intelligence ajoute toujours plus son grain de sel à cette folie ambiante que chaque épisode amplifie continuellement un peu plus.

What We Do In The Shadows a vraiment trouvé son rythme en saison 2 et les scénaristes n’ont peur de rien, ayant visiblement embrassé le fait que leurs vampires ne connaissent pas la honte ou le ridicule. Ils explorent donc la moindre idée saugrenue sans retenue, traitant au premier degré ce qui est explicitement absurde pour tout le monde, sauf ces vampires.

Guillermo devient alors plus indispensable que jamais. En plus de sauver sans arrêt la vie de son maitre et de ses colocataires, il est celui qui tente de rationaliser pour nous ce qui fait que ces imbéciles heureux parviennent à fonctionner dans le monde moderne. De plus, ses dilemmes personnels — entre son affection avec Nandor et sa propension à tuer des vampires — ajoutent une réelle substance à la série.

Plus que la première saison, What We Do In The Shadows nous délivre un surprenant commentaire sur le privilège ou comment les puissants de ce monde conservent leur position en promettant à ceux sur lesquels ils se reposent le plus qu’ils seront un jour leurs égaux. Sans Guillermo, les vampires ne sont pas capables de laver leurs propres vêtements ou de se débarrasser de leurs victimes. Il est ainsi là pour faire le ménage pour eux, s’imposant comme étant la personne la plus importante dans leur vie, mais il est toujours traité comme une simple commodité. Guillermo semble le réaliser et refuse de l’accepter, continuant alors à servir son maitre en échange d’une reconnaissance qui ne vient jamais naturellement.

Cette saison 2 de What We Do In The Shadows propose donc de quoi réfléchir, mais cela n’est pas ce qui prime. L’humour domine d’un bout à l’autre dans une surenchère d’idées farfelues au potentiel pleinement exploité. La série ne cesse de se bonifier et rien ne parait pouvoir stopper sa progression vers les sommets.

