10 séries qui fêtent leurs 10 ans que vous avez peut-être déjà oubliées (éd. 2020)

Nous revenions en début d’année sur Boardwalk Empire qui célèbre ses 10 ans dans moins d’un mois. 2010 a été également marqué par les débuts d’autres séries américaines comme Life Unexpected, Parenthood, The Pacific, Treme, Pretty Little Liars, Rubicon, Haven, Covert Affairs, Terriers, Nikita ou encore Hawaii Five-0. Sans oublier non plus The Walking Dead qui se poursuit, ou encore du côté britannique l’arrivée de Luther.

S’il n’y avait pas autant de séries qu’aujourd’hui sur le petit écran, il y a toujours eu des productions laissant une empreinte moins visible ou s’amenuisant au fil des années. Comme nous l’avions fait en 2019, Critictoo profite de la période estivale pour mettre en avant 10 séries ont commencé au cours de l’année 2010 et qui sont peut-être déjà oubliées (avec en plus une petite option britannique) :

The Big C (Showtime, 4 saisons)

Showtime a toujours posséder un talent certain pour construire une série à la qualité chancelante autour d’une excellente tête d’affiche, et The Big C avec Laura Linney ne fait pas exception à cette règle. Pour ne rien gâcher, elle était entourée d’Oliver Platt et de John Benjamin Hickey dans cette création de Darlene Hunt.

L’histoire se centre sur Cathy Jamison, une femme menant une vie banale avec un époux immature et un fils adolescent dont l’existence va être chamboulée lorsqu’elle apprend qu’elle souffre d’un cancer au stade 4. Elle bouscule alors ses habitudes et décide de profiter du peu de temps qu’il lui reste à vivre en faisant ce qu’elle s’interdisait auparavant. – disponible en DVD.

Blue Mountain State (Spike TV, 3 saisons et un film)

Aujourd’hui connue sous le nom de Paramount TV, la chaine alors baptisée Spike TV cherchait à l’époque à séduire les jeunes avec sa série sportive universitaire Blue Mountain State qui connaitra un certain succès et même développera un culte (aidé par la mise en ligne sur Netflix) lui permettant de décrocher un film. La série connut aussi quelques déboires, spécifiquement avec l’acteur Sam Jones III, arrêté en 2009 pour trafic d’oxycodone, une situation qui poussera les créateurs de la série Eric Falconer et Chris Romano à le renvoyer.

L’histoire de Blue Mountain State commence en suivant trois étudiants de première année à l’université qui doivent rapidement s’adapter à leur nouvelle vie et jongler entre le football, les filles, les cours et le sort réservé aux premières années.

The Event (NBC, 1 saison)

The Event, le nouveau Lost ? Lorsque la série ABC s’est terminée, tous les networks ont cherché à lancer le show qui pourrait la remplacer. The Event était alors la réponse de NBC à cette question. Une qui tomba quelque peu à l’eau vu que la série ne dépassa pas la première saison.

Développée par Nick Wauters, cette série mélangeant action, espionnage et science-fiction suit, entre autres, Sean Walker (Jason Ritter), dont la fiancée a mystérieusement disparu. Ce jeune homme ordinaire se retrouve plongé dans une conspiration gouvernementale qui implique le nouveau Président des États-Unis, Elias Martinez (Underwood) et le père de Leila, sa fiancée. Les destins de ces personnages vont se télescoper et tous seront embarqués dans un complot de grande envergure qui pourrait bouleverser le sort de l’humanité toute entière. Un événement majeur semble se préparer, mais quel est-il ? – disponible en DVD.

The Good Guys (FOX, 1 saison)

Après avoir fait les beaux jours d’USA Network avec Burn Notice, on pouvait retrouver Matt Nix sur le network américain FOX pour donner le jour à une comédie d’action policière plus ou moins efficace en compagnie de Colin Hanks et Bradley Whitford mais qui ne trouvera pas son public.

Jack est un jeune flic de Los Angeles ambitieux, très respectueux des règles, mais qui a également la fâcheuse habitude de se sous-estimer continuellement. Et, comme si cela ne suffisait pas, il doit faire équipe avec Dan, un flic alcoolo, pas toujours réglo et dont la carrière ne tient plus qu’à un fil…

Him & Her (BBC Three, 4 saisons)

Les anglais sont les spécialistes des comédies à micro-budget qui se déroule dans un seul lieu, et Him & Her fut une de ses représentantes majeures et une des séries emblématiques de BBC Three.

Nous venant de Stefan Golaszewski, la série nous relate le quotidien d’un couple, Steve et Becky (Russell Tovey et Sarah Solemani, respectivement) qui s’affairent à ne rien faire toute la journée dans leur appartement, à tel point qu’ils passent une très grande partie de leur vie dans le lit. Le problème, c’est qu’ils sont continuellement dérangés…

Huge (ABC Family, 1 saison)

Avant de se réinventer en Freeform, ABC Family se spécialisait dans la série ado-familiale qui se frottait à des environnements peu représentés à la télévision. C’est ainsi qu’après Make It Or Break It et le monde impitoyable de la gymnastique, la chaine américaine a proposé Huge qui, elle, ne passera pas la première saison.

cette série basée sur le livre de Sasha Paley se centre sur sept adolescents venant d’horizons différents sont envoyés dans un camp pour les aider à maigrir. C’est en perdant du poids qu’ils vont découvrir qui ils sont vraiment en faisant un premier apprentissage de la vie, à la recherche de l’amitié, de l’amour et de l’estime de soi…

Human Target : La Cible (FOX, 2 saisons)

Vous êtes peut-être familier avec Human Target grâce à Arrow, où Christopher Chance a aidé Oliver Queen en saison 5. Avant cela, le personnage créé par Len Wein et Carmine Infantino fut au centre de deux séries, dont une sur FOX en 2010.

Sur papier, Christopher Chance est un mystérieux garde du corps qui prend différentes identités afin de protéger ses clients en danger de mort. A l’écran, Mark Valley endosse le rôle et, pour protéger ses clients, il se contente d’intégrer pleinement leur vie. Après une première saison, la conjoncture du show est révisée, de nouveaux personnages sont intégrés et la formule évolue en conséquence. Malgré tout, les audiences continuent de tomber et Human Target se fait éliminer par une annulation en bonne et due forme. – Saison 1 disponible en DVD.

Hot in Cleveland (TV Land, 6 saisons)

Quand TV Land a voulu faire sa marque en diffusant des séries inédites, la chaine spécialisée dans les sitcoms classiques a naturellement fait appel à un casting d’actrices célébrées pour leur travail dans des comédies. Cela a payé, le succès fut au rendez-vous pendant six saisons pour la création de Suzanne Martin qui réunissait Valerie Bertinelli, Jane Leeves, Wendie Malick et Betty White.

L’histoire commençait avec trois amies d’une quarantaine d’années – originaires de Los Angeles – se retrouvant coincées à Cleveland. Tombées sous le charme de cette ville qui les fait paraître brillantes, elles décident de s’y installer. Elles découvrent alors que la charmante maison qu’elles viennent d’acheter est déjà occupée par une vieille dame…

Memphis Beat (TNT, 2 saisons)

Dramédie policière de Joshua Harto et Liz W. Garcia, Memphis Beat mélangea amour d’Elvis et enquêtes policières durant deux saisons.

La série suit Dwight Hendricks (Jason Lee),un policier de Memphis qui aime sa mère, le blues, sa ville et Elvis Presley. Sa dévotion à sa ville n’a d’équivalent que son approche détendue envers son travail, une attitude qui frustre sa nouvelle supérieure, Lt. Tanya Rice (Alfre Woodard).

Rev. (BBC Two, 3 saisons)

Disons-le, à la télévision britannique, il est difficile de rivaliser avec Father Ted lorsqu’il est question de « comédie religieuse ». Cela ne signifie pas pour autant que d’autres n’ont pas laisser leur empreinte, loin de là, et Rev. fut un petit succès public et critique lors de sa diffusion sur BBC Two.

Nous venant de Tom Hollander et James Wood (le premier y tenant le rôle principal), Rev. nous raconte le quotidien du révérend Adam Smallbone qui est affecté à une église dans l’est de Londres et doit dès lors faire face à de multiples conflits moraux, aux problèmes de ses paroissiens et à sa propre vie de famille.

