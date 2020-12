52 semaines, 52 séries : Le récapitulatif, de Dexter à Game of Thrones

Nous vivons à l’ère du Peak TV, bien qu’il faut reconnaitre qu’une pandémie peut avoir pour effet de nous le faire un peu oublier. Ce fut aussi au sein de cette année 2020 que l’équipe de Critictoo s’est lancé le défi de revenir sur une série différente chaque semaine, dans l’esprit du challenge “52 semaines, 52 séries.” La seule contrainte ? L’oeuvre en question se devait d’être officiellement terminée.

37 séries des années 2010, 12 séries des années 2000 et 3 séries des années 1990. 5 mini-séries et 3 séries annulées tragiquement au terme de leur première saison, 5 comédies, 13 fictions historiques (réalistes ou non), une bonne 15aine de séries de science-fiction, fantastique et fantasy, et 1 série super-héroique. Et bien plus encore !

Retrouvez ci-dessous les 52 séries que nous avons abordées au cours de cette année 2020 :

