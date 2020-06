9 séries du printemps qui méritaient le coup d’oeil, de Dispatches from Elsewhere à Tales From The Loop

Chaque saison apporte son lot de nouveautés et de retour sur le petit écran et les plateformes de streaming, à tel point que l’on ne sait plus où donner de la tête maintenant. Pour offrir un peu de pistes dans la jungle télévisuelle, par exemple, Critictoo vous propose régulièrement une liste #PeakTV pour mettre en avant des séries discrètes.

À l’image de la saison hivernale, on profite également de la fin de la saison printanière pour vous offrir une petite sélection (non-exhaustive) de séries qui nous ont séduits. Ainsi, les membres de la rédaction ont choisi des programmes qui ont marqué la période, de la série de science fantasy à la musicale en passant par l’histoire vraie.

Ci-dessous, voici ainsi 9 séries diffusées au cours de la période du printemps qui valent selon nous le coup d’oeil :

Dispatches from Elsewhere

Après l’iconoclaste Lodge 49, AMC a proposé une autre série (cette fois créée par Jason Segel) pour nous parler de personnes un peu perdues qui vont trouver dans une improbable communauté l’opportunité d’affronter leurs problèmes et de les surmonter. Dispatches From Elsewhere fait cela et un peu plus encore d’une manière très ludique avec un quatuor de personnages bien différents qui se lance dans un jeu qui prend la forme d’une expérience sociale. Cela flirte avec le surréalisme par moment, nous laissant toujours dans le doute : qu’est-ce qui est vrai dans cette aventure ? Pour le découvrir, il faut arriver au bout du jeu que Jason Segel a conçu pour être autant une expérience transformatrice pour ses protagonistes que pour nous, ne cessant de nous impliquer dans le récit. Le résultat est vraiment original, divertissant, honnête et même émotionnel. – Fabien

Killing Eve (Saison 3)



Alors que la relation amour/haine qui anime Villanelle et Eve est toujours aussi fascinante, la saison 3 de Killing Eve aurait tout à fait pu se contenter de poursuivre son jeu du chat et de la souris entre les deux personnages. Néanmoins cette saison 3 marque un véritable tournant dans la série. Si Eve continue à être une anti-héroïne quasiment inconsciente du danger qu’elle s’évertue à vouloir affronter, Villanelle est à une période charnière. Elle veut “évoluer professionnellement”, mais aussi faire le deuil de son passé, à sa façon ! Cette saison 3 prépare donc à la fois à un combat contre Les Douze bien plus affirmé, mais aussi à une nouvelle étape dans la relation entre les deux héroïnes. Elles se débarrassent toutes les deux de leur passé et on a hâte de découvrir leur avenir. D’autant que les autres personnages ne sont pas en reste. Vivement la suite ! – Aline

McMillions

La série documentaire true crime peut aisément coller le bourdon, avec tous ces morts. McMillions se distingue du lot en se proposant de nous relater la fraude du jeu Monopoly McDonald ayant pris place sur le sol américain entre 1989 et 2001. Au cours de ses 6 épisodes diffusés sur HBO, on découvre les coulisses de cette affaire en compagnie des faux gagnants, des perpétrateurs, de gangsters et des agents du FBI, pour couvrir tous les angles, de la mise en place du coup à sa conclusion. Le récit est rythmé par des petites révélations, des situations étrangement détonantes et surtout des personnages hauts en couleur dont l’agent spécial Doug Mathews, la véritable star de ce docu qui, à lui tout seul, en justifie le visionnage. Il redore à sa façon le blason du FBI, alors que McMillions revient sur une histoire hautement improbable, divertissante et humaine. – Carole

Normal People

Des séries qui décortiquent les couples, il y en a des dizaines, sous toutes les formes possibles. Mais celles qui parviennent à un niveau de simplicité, d’efficacité et d’émotion comme Normal People, c’est d’une rareté très précieuse. Pendant dix épisodes (bientôt en France sur StarzPlay), cette série irlandaise adaptée d’un livre de Sally Rooney par Lenny Abrahamson et Hettie Macdonald pour Hulu et BBC One va traiter la relation entre Connell (le merveilleux Paul Mescal) et Marianne (la grandiose Daisy Edgar-Jones) par le prisme de deux parcours de vie totalement différents, mais dans laquelle les adolescents puis adultes vont s’aimer passionnément et se déchirer au fil des incompréhensions et des traumatismes. D’une sensibilité rare, cet amour se déploie sous nos yeux et y laisse une marque indélébile, portée par une bande-son incroyable. – Maxime

The Plot Against America

The Plot Against America est la dernière mini-série de David Simon et Ed Burns. Rien que cela est une raison pour ne pas passer à côté. Ils adaptent le livre du même nom de Philip Roth et nous entrainent ainsi dans une version alternative de l’histoire américaine. Et si le xénophobe Charles Lindbergh avait été élu POTUS en 1940 à la place de Roosevelt ? La réponse est délivrée par le biais d’une famille juive du New Jersey qui refuse de prendre la fuite et qui voit leurs pires cauchemars se réaliser. Une effrayante vision qui trouve tristement un écho dans l’actualité et une exploration de la fragilité des institutions censées protéger les citoyens. Cela donne 6 épisodes captivants, intelligents et émotionnels. – Fabien

Quiz

Qui veut gagner des millions ? Voilà une question qui met des billets dans les yeux, surtout à la fin des années 90-début des années 2000 en Angleterre où l’émission est un véritable hit pour ITV. C’est alors qu’arrive sur le plateau le major Charles Ingram (un toujours parfait Matthew MacFadyen) et que tout vacille. Avec un talent indéniable pour mettre en valeur à la fois l’absurde et la tragédie humaine, le réalisateur Stephen Frears et le scénariste James Graham racontent, en trois épisodes, tous les dessous de cette histoire vraie avec un panache indéniable et sans concession, nous exposant les faits, puis nous offrant les arguments de la défense et de la partie adverse. C’est alors au téléspectateur d’avoir le dernier mot, comme il se doit. – Carole

Tales From The Loop

Et si la vie vous forçait à la regarder en face ? C’est un peu ce qui se passe dans Tales From The Loop, série en huit épisodes diffusée sur Amazon Prime et basée sur le livre d’art éponyme de l’artiste suédois Simon Stålenhag. Son point de départ singulier et pourtant déjà vu (une petite ville, des phénomènes étranges) nous mène à certaines des plus belles histoires écrites depuis plusieurs années. Cherchant la réaction épidermique de l’humain à l’inexplicable, la série ne tente jamais de survendre ses concepts, mais les exploite pour raconter l’histoire d’un personnage se révélant au contact de l’événement surnaturel face à lui. C’est souvent tragique, toujours extrêmement beau et c’est probablement la série de l’année. – Maxime

Trying

Première comédie anglaise de la plateforme Apple TV+, Trying suit les tribulations d’un jeune couple qui, ne pouvant avoir un enfant, décide d’adopter. La série s’inscrit dans le sillage d’autres productions du genre telles Catastrophe ou Motherland, en cultivant cet humour vachard et tendre sur lequel se superpose une délicate émotion. Au travers d’une écriture d’une belle finesse, Trying parvient surtout à créer un attachement quasi immédiat pour son couple (incarné par Rafe Spall et Esther Smith) qui dégage un naturel, une fragilité et une ténacité qui fera fondre vos cœurs. Alors avec quelque 8 épisodes — d’une vingtaine de minutes — n’hésitez pas longtemps, Trying saura mettre un peu de douceur dans votre quotidien. – Thibaut

Zoey et son incroyable playlist

Zoey et son Incroyable Playlist raconte l’histoire de Zoey, qui suite à un bug alors qu’elle passe un scanner, se retrouve dotée d’un étrange don. Elle arrive à décrypter les sentiments des personnes qui l’entourent en les imaginant chanter des chansons. Une façon originale de nous proposer une série musicale en jouant sur les ressorts habituels du drama familial. Sauf que Zoey a bien plus de qualités qu’il n’y paraît. La bande originale est très bonne, nous offrant une écoute nouvelle de chacun de tubes d’hier et d’aujourd’hui. La grande surprise de la série est sa façon très juste d’aborder le sujet de la mort et du deuil. Les émotions sont au rendez-vous sans jamais sembler être poussées ou factices. Et cerise sur le gâteau, elle a été renouvelée pour une seconde saison ! – Aline

